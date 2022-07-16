Технологический суверенитет в России более чем достижим

Журналист и друг редакции siapress.ru Эдуард Иваницкий отреагировал на блог Дмитрия Щеглова про «Замещение прогресса». Приводим его мнение полностью.

Ну вот опять Дмитрий Щеглов вызывает на поединок. Правда, в этот раз батл вряд ли получится. По причине отсутствия хотя бы намека на самую примитивную логику у автора данной статьи. Дмитрий так и не смог внятно обосновать, почему Россия без Запада обречена на цивилизационную деградацию. Впрочем, в этой своей незамысловатой точке зрения обозреватель СИА-ПРЕСС не одинок. Примерно также всегда рассуждают все так называемые «либералы», успешно сделавшие в нашей стране карьеры, заработавшие хорошие деньги, и продолжающие делать и то и другое, и при этом не испытывающие ни толику любви, ни благодарности к стране и к народу. Так что здесь ничего нового, это тоже вполне в традициях «ново-русской интеллигенции».

Не вижу смысла напоминать этому «классу» о том, что Россия изобрела и создала для современной цивилизации практически все чем она теперь успешно пользуется. И в 60-х годах сотовую связь тоже, за что спустя полвека нобелевку получил Жорес Алферов.

Лучше о другом, о любимой для либералов теме – что у нас не так? И вот здесь с ними можно во многом согласиться.

Это отсутствие национально ориентированной элиты в нашем правящем классе. Это, конечно, коррупция. Это печальные результаты слепого и примитивного копирования с западных систем образования и здравоохранения. Такого же примитивного понимания нашей культуры, когда попса и рейтинги стали ее сутью. Это агрессивное отношение к носителям и примерам традиционных ценностей в обществе и семье. Это неуважение и нелюбовь к своей собственной истории, и страстное желание ее переписать. И это обязательный во всем девиз: «Все русское это плохо».

Так ведь это мы тоже уже не раз в своей истории проходили. Сначала вся модная российская элита говорила и писала по-французски, потом по-немецки, теперь по-английски.

Вот только когда эти же французы, а потом немцы и не единожды, перли к нам всей своей европейской армадой, только тогда все сразу вспоминали про великий русский народ и спасались, опираясь исключительно на его многострадальные плечи. История ничему, увы, не учит.

А насчет как нам достичь технологического прорыва, – это разговор большой и долгий, интересный, многогранный, безусловно, полемический, и не на одну статью.