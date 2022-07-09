Топ-10 фильмов о том, как преодолеть себя и обстоятельства

В последнее время все чаще проявляется тема ограничений, границ, непредсказуемости в мире.

Мы решили сделать жизнеутверждающую подборку кино про совершенно разных людей, которые смогли преодолеть серьезные ограничения в жизни. Они смогли добиться успехов в спорте, искусстве, науке, карьере и других сферах. Надеемся, что кого-то они смогут вдохновить не опускать руки в наше непростое время.

1. Самый быстрый Индиан (2005). Драма, биография, спорт, гонки, хобби. Новозеландец Монро уже в преклонных годах хочет поставить рекорд скорости на стареньком мотоцикле, потратив полжизни на его переоснащение.

2. Вторая жизнь Уве (2015). Драма, комедия, кризис, болезнь, авто. Шведский пенсионер-душнила пытается заново найти для себя смысл жизни. Этому неожиданно помогают новые безалаберные соседи.

3. Тэмпл Грэндин (2010). Драма, биография, аутизм, животные, сельское хозяйство, наука. Фильм о том, как аутистка помогла коровам, которых понимала лучше, чем людей, а также стала ведущим ученым.

4. Михайло Ломоносов (1984). Драма, биография, история, наука. Фильм о российском «Аристотеле», который пришел учиться в Москву в 21 год из далекого села. Преодолевая бедность и насмешки, Михаил Васильевич использовал любую возможность, чтобы расширить свои познания о мире.

5. Игры разума (2001). Драма, биография, математика, экономика, шизофрения, семья. Психически больной, но гениальный Нэш сумел не только достичь высот в науке, но и сохранить семью. Кстати, он единственный, кто получил и Нобелевскую и Абелевскую премию.

6. Миллионер из трущоб (2008). Драма, мелодрама, криминал, память, эрудиция. В чем секрет простого парня, победившего в сложной телевикторине? И почему фильму дали 8 премий «Оскар». Судьба? Слишком простой ответ, все же лучше посмотреть эту красочную индийскую сказку.

7. Перед классом (2008). Драма, болезнь, школа, дискриминация. Если вы не знакомы с синдромом Туретта (что-то вроде нервных тиков), почитайте невролога Оливера Сакса, который много о нем написал. Либо посмотрите кино о молодом соискателе вакансии учителя, которому по понятным причинам не хотели дать ни одного шанса.

8. Моя левая нога (1989). Драма, биография, искусство, болезнь, семья. Парализованный художник — звучит как нонсенс. Однако кино не только преодолении болезни, а скорее о пути к счастью обычного человека. Чего здесь нет, так это слезовыжимания, ирландцы не делают кино по стереотипам. И вообще, у них практически все песни в мажоре. Если понравится, посмотрите еще «…А в душе я танцую» (2004).

9. Невидимая сторона (2009). Драма, семья, спорт, биография, дискриминация, семья. Афроамериканский беспризорник становится звездой НФЛ. Фильм хороший и добрый, не похожий на многие спортивные драмы. Он, в том числе, о том, что помогают в спорте не столько мускулы, сколько анализ и стратегия.

10. Король говорит (2010). Драма, биография, история, власть, монархия, дефект. У сильных мира сего свои сложности в жизни — дефекты речи, неуверенность. Иногда нужен индивидуальный подход. Но уж если король смог, то конечно сможешь и ты!

Бонус. Будучи там (1979). Если вам нравится фильм «Плутовство», то должен понравиться и этот. Простой и спокойный садовник благодаря стечению обстоятельств становится советником, или как бы сейчас сказали, эдвайзером, влиятельных людей. Как ему это удалось? Он ведь всего лишь хорошо ориентировался в телепередачах.

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