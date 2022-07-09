16+
Логотип Сиапресс
USD  61,2664   EUR  62,0499  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ТОП-10 вдохновляющих фильмов – о том, как люди преодолевают ограничения

Топ-10 фильмов о том, как преодолеть себя и обстоятельства

​ТОП-10 вдохновляющих фильмов – о том, как люди преодолевают ограничения
Фото из социальных сетей автора

В последнее время все чаще проявляется тема ограничений, границ, непредсказуемости в мире.

Мы решили сделать жизнеутверждающую подборку кино про совершенно разных людей, которые смогли преодолеть серьезные ограничения в жизни. Они смогли добиться успехов в спорте, искусстве, науке, карьере и других сферах. Надеемся, что кого-то они смогут вдохновить не опускать руки в наше непростое время.

1. Самый быстрый Индиан (2005). Драма, биография, спорт, гонки, хобби. Новозеландец Монро уже в преклонных годах хочет поставить рекорд скорости на стареньком мотоцикле, потратив полжизни на его переоснащение.

2. Вторая жизнь Уве (2015). Драма, комедия, кризис, болезнь, авто. Шведский пенсионер-душнила пытается заново найти для себя смысл жизни. Этому неожиданно помогают новые безалаберные соседи.

3. Тэмпл Грэндин (2010). Драма, биография, аутизм, животные, сельское хозяйство, наука. Фильм о том, как аутистка помогла коровам, которых понимала лучше, чем людей, а также стала ведущим ученым.

4. Михайло Ломоносов (1984). Драма, биография, история, наука. Фильм о российском «Аристотеле», который пришел учиться в Москву в 21 год из далекого села. Преодолевая бедность и насмешки, Михаил Васильевич использовал любую возможность, чтобы расширить свои познания о мире.

5. Игры разума (2001). Драма, биография, математика, экономика, шизофрения, семья. Психически больной, но гениальный Нэш сумел не только достичь высот в науке, но и сохранить семью. Кстати, он единственный, кто получил и Нобелевскую и Абелевскую премию.

6. Миллионер из трущоб (2008). Драма, мелодрама, криминал, память, эрудиция. В чем секрет простого парня, победившего в сложной телевикторине? И почему фильму дали 8 премий «Оскар». Судьба? Слишком простой ответ, все же лучше посмотреть эту красочную индийскую сказку.

7. Перед классом (2008). Драма, болезнь, школа, дискриминация. Если вы не знакомы с синдромом Туретта (что-то вроде нервных тиков), почитайте невролога Оливера Сакса, который много о нем написал. Либо посмотрите кино о молодом соискателе вакансии учителя, которому по понятным причинам не хотели дать ни одного шанса.

8. Моя левая нога (1989). Драма, биография, искусство, болезнь, семья. Парализованный художник — звучит как нонсенс. Однако кино не только преодолении болезни, а скорее о пути к счастью обычного человека. Чего здесь нет, так это слезовыжимания, ирландцы не делают кино по стереотипам. И вообще, у них практически все песни в мажоре. Если понравится, посмотрите еще «…А в душе я танцую» (2004).

9. Невидимая сторона (2009). Драма, семья, спорт, биография, дискриминация, семья. Афроамериканский беспризорник становится звездой НФЛ. Фильм хороший и добрый, не похожий на многие спортивные драмы. Он, в том числе, о том, что помогают в спорте не столько мускулы, сколько анализ и стратегия.

10. Король говорит (2010). Драма, биография, история, власть, монархия, дефект. У сильных мира сего свои сложности в жизни — дефекты речи, неуверенность. Иногда нужен индивидуальный подход. Но уж если король смог, то конечно сможешь и ты!

Бонус. Будучи там (1979). Если вам нравится фильм «Плутовство», то должен понравиться и этот. Простой и спокойный садовник благодаря стечению обстоятельств становится советником, или как бы сейчас сказали, эдвайзером, влиятельных людей. Как ему это удалось? Он ведь всего лишь хорошо ориентировался в телепередачах.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:41, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Подрядчик, строящий набережную в центре города, стал фигурантом уголовного дела 1002
  2. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 963
  3. В Сургуте утром 9 июля перекроют дороги ради Курбан-Байрама 800
  4. У кого что болит 799
  5. ​В Уватском районе пройдет Чемпионская областная рыбалка 647
  6. Трое подростков из Тюмени пропали – поиски ведутся уже неделю 645
  7. Мужа Раи Мамедовой осудили за распространение экстремистской символики 639
  8. «Вкусно и точка» без картошки фри 638
  9. ​Александр Моор поручил выплатить по 100 тысяч рублей за поступление на службу в территориальные подразделения 621
  10. Купить скидку на ипотеку: как это работает и зачем нужно? 560
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4311
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 2227
  3. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 2064
  4. Лебединая верность 1712
  5. ​За спортом — на улицу Республики. В Сургуте откроется новая спортплощадка 1451
  6. Сургут вырвался в лидеры в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1428
  7. ​Сургут хорошеет. Местами 1428
  8. ​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1367
  9. ​Свет дорожает. С июля повысились тарифы на электроэнергию 1364
  10. ​Часть улицы Губкина перекроют из-за ремонта 1265
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6566
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6271
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4311
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3861
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3709
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3242
  7. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2992
  8. ​Цены упали! 2961
  9. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2898
  10. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 2766

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика