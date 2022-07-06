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Не сыграет

Российская власть хочет поставить себе на службу геймдев, но вряд ли получится хорошо

Не сыграет
Фото pixabay.com

Расскажу пару новостей из мира, который для читателей нашего портала, вероятно, является несколько инородным – компьютерные игры. Российское государство чуть ли не на официальном уровне признает, что пора эту сферу развлечений политизировать – ибо, мол, зловредный запад активно использует гейминг в качестве насаждения своей идеологии и «мягкой силы», а мы проморгали и отстали.

Власти через свой «Институт развития интернета» даже выделили 260 млн рублей на разработку игры под названием «Смута» – там главный герой в лице князя Юрия Милославского будет вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским спасать страну от польских интервентов. Правда, досталась эта работа студии, которая в своем портфолио имеет примерно ничего, но вот тут как раз ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы дали деньги хорошей и известной студии.

Но, даже абстрагируясь от нюансов разработки конкретно «Смуты», есть несколько аспектов, о которых надо сказать.

Первый. Для вашего понимания – разработка видеоигр это, как ни странно, совсем не игрушки. На минуточку – в мире около 3,1 млрд человек так или иначе являются потребителями этой сферы. Объем рынка – $200 млрд, то есть уверенное первое место во всей индустрии развлечений. Ни кинопрокат со всем своим Голливудом, Болливудом и прочими «вудами», ни спорт со всеми Олимпиадами – рядом не валяются рядом с видеоиграми. Китайский разработчик Tencent имеет больше сотрудников, чем Сургутнефтегаз, а по стоимости и выручке намного превосходит наших нефтяников.

То есть тема серьезная, и развивать ее – крайне перспективное и правильное занятие. НО.

Второй. Производство игр – это, как автомобиле- или самолетостроение, дело интернациональное. Даже если студия полностью российская и работают там только наши граждане, она все равно не может обойтись без программных разработок и «железа», которое производятся на западе. С которым у нас потихоньку возводится незримый занавес, причем уникальность ситуации в том, что «шьют» его активно с двух сторон. Как делать первоклассный игровой продукт без участия иностранного ПО – вопрос серьезный. Что-то на коленке сделать можно, но первоклассное – маловероятно.

Но даже если игра будет – ее нужно еще как-то распространять и продавать. Выдам страшную тайну: сейчас покупка диска с игрой в магазине – это не такое популярное явление, как в 90-х. Сейчас основная дистрибуция происходит на больших онлайн-площадках, которые… сюрприз-сюрприз! – отключили российских разработчиков и покупателей. Опять же – делать свою? Можно. Что получится и в какие сроки – непонятно.

Третий. Геймдев, как кино – пространство высокого профессионализма и творческой свободы. Чтобы сделать что-то очень крутое, прорывное, революционное, нужно очень хорошо изучить рынок, потребителя, имеющиеся предложения, деконструировать имеющиеся шаблоны и пойти на смелые эксперименты. А когда у тебя за плечом стоит государственный цензор – нельзя сказать, что задача становится такой уж невыполнимой, но она резко усложняется. В отсутствие подобного цензора (а еще следователя и прокурора, которые с плотоядным удовольствием проконтролируют использование государственных денег) я не поверю от слова «совсем».

Итого.

Может ли та же «Смута» или любая другая российская «патриотическая» игра получиться хорошей? Конечно, может. Она может даже в некотором смысле выполнить идеологическую задачу, если авторы окажутся достаточно талантливыми. Но шансы, что это случится, я оцениваю как невысокие. Потому что там, где влезает авторитарное государство, чьи властители помешаны на контроле – как правило, убивается всякая жизнь и творческая инициатива.

P.S. Чтобы вы не думали, что я просто хаю все российское. Наши ребята умеют делать игры. Один из свежих примеров, который привел в восторг лично меня – «Черная книга» от студии Morteshka. Великолепная игра, основанная на славянском и коми-пермяцком фольклоре – сделанная с любовью к нашей стране и ее богатой народной культуре. Рекомендую.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 134, комментариев: 0
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