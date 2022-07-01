Что означает курс 52 рубля за доллар для российской экономики

На днях столкнулся в рамках некой дискуссии с вопросом – а чего так переживать за курс. Ну будет у нас крепкий рубль. И что? Будем тогда развивать внутренне-ориентированный бизнес.

Начнем с главного. Выживет ли экономика при курсе 50? Разумеется, выживет. Экономика вообще барышня стойкая. Выжить может почти всегда. Однако выжить – это замечательно. Вопрос – как и что будет происходить? И вообще – КАК она выживать будет.

Что имеем с гуся сегодня?

1. Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов составляют около $20 млрд в месяц – примерно $240 млрд к концу года. В целом, с учетом газа и других товаров доходы государства от экспорта можно очевидно оценить в 2022 г. – порядка $300 млрд.

▪️ При курсе 50 доходы от экспорта будут оцениваться в 15 трлн руб.

▪️ При курсе 75 – 22,5 трлн руб.

▪️ При курсе 100 – 30 трлн руб.

В среднем падение доллара на 1 рубль лишает бюджет примерно 200 млрд рублей. Вот такой грубый расчет. Сразу скажу. В жизни очевидно все немного не так. Цифры очевидно будут иные. Да и уровень неопределенности зашкаливает. Мы сегодня вообще с трудом можем представлять с учетом быстро меняющейся картинки и все новых и новых вводных, как реально изменится экспорт из РФ и какие отрасли и как пострадают в результате возможных новых санкций.

2. Посмотрим ситуацию на микроуровне. Возьмем, к примеру, Северсталь. Компания работает и на внутренний рынок, и много продает на экспорт. Так вот, к примеру, если оценить, что тонна проката FOB Black Sea стоит примерно $650, картинка получается следующая.

▪️ При себестоимости порядка 40 тыс. руб. за тонну компания с одной тонны при курсе 52 получает примерно убыток 6200 руб. А при курсе 73 – прибыль на уровне 7450 руб. Таким образом, операционная рентабельность по экспорту при курсе 73 будет составлять примерно 16 процентов. А вот при курсе 52 – минус 18 процентов. Вот так. Все достаточно прозаично. И так же – огромное количество российских производителей-экспортеров.

3. Что придется делать предприятиям? Сокращать издержки. Увольнять огромное количество сотрудников. Возможно, отказываться от экспорта.

4. Что будет делать государство? Опять же – сокращать очевидно расходную часть бюджета. Или вводить новые налоги. Менять правила игры в худшую сторону. (Ситуация с Газпромом и его дивидендами – яркий пример)

Почему в данной ситуации ЦБ не бьет в набат и не говорит о необходимости экстренных мер по ослаблению рубля? А все достаточно просто. У нас ЦБ отвечает за занятость или экономический рост? Разумеется, нет. ЦБ отвечает за стабильность ДКП.

Что там, к примеру, с инфляцией? По итогам прошлой недели Росстат зафиксировал в РФ нулевую инфляцию. С начала месяца цены снизились на 0,26 процента, а с начала года выросли на 11,51 процента. Вероятно, по итогам июня будет зарегистрирована дефляция в пределах 0,5 процента.

Значит можно будет еще снизить ставку.

– ЦБ победил инфляцию? Какие претензии?

– Ах, с бюджетом и занятостью проблемы. А это что, к ЦБ? Это к Минфину. Это к Минэку.

Основная проблема – мандат ЦБ. А ЦБ действует абсолютно строго в рамках законодательства и своего мандата. Так что…

Ну, и не забываем: ослабляя рубль, мы можем вновь получить душевный рост инфляции. А можем и переусердствовать, и тогда придется бороться уже с девальвацией. О чем, собственно, и поведала нам Глава ЦБ на днях.

Что касается Минфина. Вот тут реальная беда. Бюджетный дефицит вырисовывается весьма неслабый. Силуанов предложил возродить бюджетное правило в новом обличье. То есть начать активно скупать дружественные валюты и таким образом косвенно через механизмы кросс курсов воздействовать на курс рубль.

Уж не знаю, Минфин или не Минфин вчера активно покупал юань, курс которого на торгах достаточно аномально рос как на дрожжах. Однако… Ситуация с курсом USD/RUB мало изменилась. Я думаю, усилия по ослаблению курса рубля продолжатся.

Жду курс USD/RUB к концу года на уровнях 75-80. Хотя это лишь ориентир. Жизнь наверняка все выстроит как-то иначе.