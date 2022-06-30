В России очень легкомысленно относятся к жертвам в ДТП

Ежедневно читаю нашу ленту, и постоянно мозолят глаза новости – то где-то сбили несовершеннолетнего мотоциклиста, то ребенка, то взрослого, то насмерть, то травмы, то еще что. И, мне кажется, мы как расширенное общество к этому относимся как-то спокойно. Типа, ну сбили и сбили. Не фиг было на дорогу выбегать. Не фиг было скорость превышать. Надо было по сторонам смотреть. И так далее. Пожали плечами и пошли дальше, пока дело не дойдет до чего-нибудь очень страшного, вроде автобуса с нефтеюганскими детьми несколько лет назад.

Но я напомню, что за каждой подобной сводкой стоят человеческие жизни и судьбы. Мы не в том веке и не в той демографической и экономической ситуации, чтобы можно было направо и налево разбрасываться людьми. Нас мало, и становится с каждым годом все меньше.

Как поступают страны, которые работают по программе Vizion Zero (стремление снизить смертность на дорогах до нуля) или хотя бы в принципе озабочены выживаемостью своих граждан на дорогах. Они под лупой изучают и расследуют КАЖДОЕ ДТП – буквально, как делают следователи и эксперты авиакатастрофам. И так же, как в авиаотрасли, принимают меры.

Вы скажете: чего расследовать, все и так понятно. Условно: ехал пьяный дебил, разогнался, превысил скорость, не справился с управлением – вот и привет. Если не хочется понять сути произошедшего, то на этом рассуждение действительно остановится. А если надо докопаться до сути, то возникает масса вопросов: почему водитель может здесь так разогнаться? Что мы можем сделать, чтобы люди здесь не разгонялись? Как выстроить дорожную инфраструктуру и какие меры предпринять, чтобы предотвратить подобные ДТП вот на этом конкретном участке?

И потом выясняется, что где-то можно лучше подсветить пешеходник, где-то построить островок безопасности, где-то установить «лежачего полицейского», где-то сузить проезд, чтобы водитель был вынужден притормозить, чтобы вписаться, где-то сделать мини-кольцо (ездил я по центральной и северной Европе, там куча, куча перекрестков представляют собой маленькие кольцевые движения). И так далее.

Если бы кто-то этим занимался – мы (имею в виду журналистов) бы страшно страдали от того, что придется искать другие новости, чтобы заместить усохший поток релизов по ДТП с жертвами. Но пока нам это не грозит.