Памяти Андрея Чибирева

«Танечка, дорогая, здравствуй!» – льется из трубки телефона бархатный голос…

Эта фраза в моей голове звучит на протяжении последних дней – с тех пор, как я узнала страшную новость: Андрея Чибирева не стало…

В такие моменты тебя одолевает только одно чувство – высшей несправедливости, которая допускает, чтобы из жизни уходили такие светлые люди…

Что удивительно: я совсем не помню, когда и при каких обстоятельствах я познакомилась с Андреем. Время и место напрочь стерлись из памяти, осталось только осознание того, что он всегда присутствовал в моей жизни. Мы не были друзьями или близкими приятелями, мы общались больше по работе: созванивались часто, встречались – редко. Поздравляли друг друга с праздниками, днями рождениями. Месяц назад, 25 мая я звонила Андрею, чтобы поздравить с днем рождения его. У меня было одно пожелание – справиться с болезнью. Андрей ответил: «Я стараюсь». И я верила, что он справится, потому что он сильный. Но болезнь оказалась сильнее…

Он действительно был сильным. Его сила заключалась в его культуре, интеллигентности, умении дружить. Я вспоминаю 70-летие Якова Черняка. Это было пять лет назад. Андрей приготовил для директора филармонии и для своего друга (я ведь не ошибаюсь, Яков Семенович?) замечательный подарок – волшебный концерт-капустник. И апофеозом этого концерта был номер Чибирева. Андрей пел. Я наслаждалась его вокалом, как и многие в этот вечер. Это было до слез – волшебно и трепетно. Он пел не голосом, он пел душой, потому что пел для друга, для человека вместе с которым создавал ту культурную атмосферу в городе, которая отличает Сургут от многих других северных городов…

«Танечка, дорогая», – пульсирует у меня в голове. Я стою рядом с гробом и не могу поверить в происходящее. И понимаю, что так Андрей обращался ко всем. Ко всем, кто пришел сегодня проститься с ним. Для него дорогими были все окружающие его люди. И он был дорогим для всех. Это я поняла сегодня в зале, где прощались с Андреем Чибиревым, где говорили такие замечательные слова, от которых хотелось рыдать навзрыд… Почему так рано уходят лучшие? ПОЧЕМУ?

Я услышала, что многие называли его по отчеству – Валентинович. Вспомнила: точно – Валентинович. Андрей Валентинович – концертный директор филармонии, заместитель директора филармонии. Это все должности и правильно ли я их назвала, не знаю. Но я точно знаю, что не ошибусь, если скажу – Андрей Чибирев – душа концертного отдела филармонии, душа коллектива филармонии. Нет. Правильно так – ДУША ФИЛАРМОНИ. Был есть и будет.

И кто бы что не говорил, не цитировал эту ужасную фразу что незаменимых, мол, нет, отвечу – есть. И отвечу словами Марины Влади, которая написала замечательные строчки, когда ушел из жизни Владимир Высоцкий: «Незаменимых нет – подлейшая из фраз. Кто дорог, тот незаменим для нас».

Андрей, это про тебя. Ты незаменим для нас…