16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3641   EUR  56,0535  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

​Он был сильным. Добрым, интеллигентным. Он был настоящим

Памяти Андрея Чибирева

​Он был сильным. Добрым, интеллигентным. Он был настоящим
Фото Сургутской филармонии

«Танечка, дорогая, здравствуй!» – льется из трубки телефона бархатный голос…

Эта фраза в моей голове звучит на протяжении последних дней – с тех пор, как я узнала страшную новость: Андрея Чибирева не стало…

В такие моменты тебя одолевает только одно чувство – высшей несправедливости, которая допускает, чтобы из жизни уходили такие светлые люди…

Что удивительно: я совсем не помню, когда и при каких обстоятельствах я познакомилась с Андреем. Время и место напрочь стерлись из памяти, осталось только осознание того, что он всегда присутствовал в моей жизни. Мы не были друзьями или близкими приятелями, мы общались больше по работе: созванивались часто, встречались – редко. Поздравляли друг друга с праздниками, днями рождениями. Месяц назад, 25 мая я звонила Андрею, чтобы поздравить с днем рождения его. У меня было одно пожелание – справиться с болезнью. Андрей ответил: «Я стараюсь». И я верила, что он справится, потому что он сильный. Но болезнь оказалась сильнее…

Он действительно был сильным. Его сила заключалась в его культуре, интеллигентности, умении дружить. Я вспоминаю 70-летие Якова Черняка. Это было пять лет назад. Андрей приготовил для директора филармонии и для своего друга (я ведь не ошибаюсь, Яков Семенович?) замечательный подарок – волшебный концерт-капустник. И апофеозом этого концерта был номер Чибирева. Андрей пел. Я наслаждалась его вокалом, как и многие в этот вечер. Это было до слез – волшебно и трепетно. Он пел не голосом, он пел душой, потому что пел для друга, для человека вместе с которым создавал ту культурную атмосферу в городе, которая отличает Сургут от многих других северных городов…

«Танечка, дорогая», – пульсирует у меня в голове. Я стою рядом с гробом и не могу поверить в происходящее. И понимаю, что так Андрей обращался ко всем. Ко всем, кто пришел сегодня проститься с ним. Для него дорогими были все окружающие его люди. И он был дорогим для всех. Это я поняла сегодня в зале, где прощались с Андреем Чибиревым, где говорили такие замечательные слова, от которых хотелось рыдать навзрыд… Почему так рано уходят лучшие? ПОЧЕМУ?

Я услышала, что многие называли его по отчеству – Валентинович. Вспомнила: точно – Валентинович. Андрей Валентинович – концертный директор филармонии, заместитель директора филармонии. Это все должности и правильно ли я их назвала, не знаю. Но я точно знаю, что не ошибусь, если скажу – Андрей Чибирев – душа концертного отдела филармонии, душа коллектива филармонии. Нет. Правильно так – ДУША ФИЛАРМОНИ. Был есть и будет.

И кто бы что не говорил, не цитировал эту ужасную фразу что незаменимых, мол, нет, отвечу – есть. И отвечу словами Марины Влади, которая написала замечательные строчки, когда ушел из жизни Владимир Высоцкий: «Незаменимых нет – подлейшая из фраз. Кто дорог, тот незаменим для нас».

Андрей, это про тебя. Ты незаменим для нас…


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:54, просмотров: 76, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени обсудили эффективность работы информационной инфраструктуры 572
  2. ​В СурГУ предлагают IT-решения под запросы киноиндустрии 535
  3. ​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера 403
  4. Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать 357
  5. ​Сургутский предприниматель незаконно получил субсидию от государства 356
  6. Долги за тепло будут взыскивать напрямую через банк 324
  7. На скользкой дороге в Когалыме столкнулись два автомобиля – погибших нет 276
  8. Больше всех работают сверхурочно в Югре медсестры и учителя 275
  9. В Нефтеюганске эвакуировали детсады из-за писем о минировании 265
  10. Сургут остается в лидерах по суточной заболеваемости ковидом 249
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5803
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5196
  3. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2041
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1916
  5. ​Умер Андрей Чибирев 1731
  6. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1573
  7. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1471
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1456
  9. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 1449
  10. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1421
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8540
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5803
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5196
  4. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3439
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3239
  6. Старики и дети 3135
  7. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3098
  8. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2969
  9. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2809
  10. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2726

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика