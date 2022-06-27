16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3234   EUR  55,9640  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

​Состоявшийся дефолт формально на нас повлияет примерно никак. Но это пока

Что значит нынешний дефолт для России

​Состоявшийся дефолт формально на нас повлияет примерно никак. Но это пока
Фото из социальных сетей автора

Как всех нас «порадовали» накануне, в ночь на понедельник истек срок для оплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. Сумма для государства – никакая. Да и природа ее весьма, скажем так, творческая.

Даже Bloomberg указывает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян». Невыплата (точнее, недовыплата) долга возникла из-за технических моментов. Но… от всего этого не легче.

Дефолт. Как много в этом звуке, для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось… Чисто формально он сегодня наступил. И именно с сегодняшнего дня часы отсчитывают новый период в истории страны, да и мира. Но ситуация, тем не менее, абсолютно уникальна. В мировой истории подобного никогда не было.

Что будет дальше и как все это отразится на нас?

Формально пока НИКАК.

Рубль из-за этого не упадет. По крайней мере, в моменте. Возможно, потом, через какое-то время. Какое – никто не знает.

Что с сегодняшнего дня начнется – это некие судебные процессы, и вот здесь самое интересное. Ибо эти процессы со стороны потерпевших будут сводиться к следующему:

– Верните нам наши деньги!

На что РФ будет отвечать:

– Так мы ж не против. Заберите из замороженного.

– Нет. Оттуда нельзя! Дайте другое.

– Хорошо. Дадим! Дайте возможность.

– Нет. Нельзя. Санкции.

– Ну так а как же мы вам вернем? Давайте вернем рублями! Или юанями. Или рупиями.

– Нет, мы этого не хотим. Верните долларами.

– Так пожалуйста. Берите.

– Нет. Таким образом нельзя.

– Хорошо. Скажите, как можно. Мы заплатим. Деньги есть.

– Как можно, тоже мы не скажем. Так как сами не вполне понимаем. Однако пока будем арестовывать… Чего-нибудь! Вот сейчас кааак суды организуем. И все будет.

– А что будет-то?

– А бог его знает. Но что-то обязательно будет.

Так и будем жить. В дефолте. Сидя при этом на деньгах и задыхаясь от избытка валюты.

Как там в мюзикле?

– Бред. Полночный бред терзает сердце мне опять…

А дальше?

Самому интересно. Начнут в погашение долга конфисковывать активы или выручку от продажи нефти или газа? Ну так… Бумеранг, однако. Нет, как ни верти, но ситуация абсолютно малоизученная и самое главное – абсолютно малопредсказуемая.

Мне здесь интересно все. И то, в каких юрисдикциях все это будет решаться. И то, как будут действовать суды. И… да миллионы и.

По всей видимости, России сейчас предъявят весь ее долг. Только вот мало что от этого прояснится. Правила игры для происходящего есть только на бумаге. В реальности же их НЕТ.

Так что... запасаемся терпением. Ждем-с.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:41, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер Андрей Чибирев 1359
  2. ​Дачные удачи. Снимаем домик в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 749
  3. ​Реалисты учат китайский: в Сургуте впервые прошел необычный ЕГЭ 676
  4. ​Бизнесмены Сургутского района подтвердили заслуженный статус награды «Золотой Меркурий» 628
  5. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 453
  6. По Югре пронеслись смерчи 346
  7. В Сургуте «Ладу» намотало на столб – в больницу угодили четыре человека 328
  8. В Сургуте подскочила заболеваемость ковидом 327
  9. В Нижневартовском районе горят 70 гектаров леса 198
  10. ​Bloomberg: в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу 194
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5677
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5046
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2388
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1766
  5. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 1584
  6. Получить в морду за пирсинг 1572
  7. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1494
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1376
  9. ​Умер Андрей Чибирев 1359
  10. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1346
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8466
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5677
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5046
  4. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4790
  5. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3357
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3172
  7. Старики и дети 3067
  8. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3032
  9. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2906
  10. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2744

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика