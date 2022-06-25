16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3234   EUR  55,9640  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Они могут, мы – нет

В Великом Новгороде сделали классный пляж прямо в центре города

​Они могут, мы – нет
Фото t.me/crgsno

Десятилетиями Сургут обсуждает необходимость сделать в городе приличный пляж. Тем временем – Великий Новгород. Небольшой город, всего 224 тысячи человек, областной бюджет – 43,8 млрд рублей (на 10 млрд больше, чем сургутский), городской бюджет – 6,3 млрд рублей (в пять раз меньше нашего). Через центр протекает река Волхов. Прямо возле местного Кремля власти решили сделать пляж.

Сделали проект, выставили его на голосование в рамках «Формирования комфортной городской среды» (то самое, где у нас каждый год выставляют какие-то спортплощадки на Сайме или микроскверики), получили софинансирование – и вот.

Скамейки, урны, кабинки для переодевания, шезлонги, велопарковки, волейбольные стойки, детская зона – все сделано из лиственницы. Все в едином ансамбле, с учетом потребности не перетянуть внимание от Кремля. На втором этапе сделают дополнительные скамейки, спортивную зону, навесы от непогоды.

И, да, в реке Волхов можно купаться. На пляже стоят вышки для спасателей со всем оборудованием.

В маленьком провинциальном Великом Новгороде, выходит, получается такое сделать. А в большом и крутом Сургуте, пожалуй, потребуется еще пару десятков лет обсуждений, что купаться нигде нельзя, и пляжей в городе считай нет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:24, просмотров: 78, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1216
  2. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 717
  3. Переезд сургутских чиновников в здание на Маяковского откладывается из-за увеличения стоимости ремонта 708
  4. Сургутский застройщик признан лучшим в Национальном рейтинге компаний всех форм собственности 679
  5. ​IT-сфера и изоляция – вещи несовместимые. Поэтому мы и наблюдаем отток этих специалистов 618
  6. ​Россияне стали активнее покупать электрокары 594
  7. ​В Черное море в районе Сочи смыло два автомобиля с людьми 593
  8. Самолеты облетают югорские леса из-за грозовой активности 544
  9. В Югре природоохрана выявила 34 нарушения с помощью фотоловушек 530
  10. Национальная премия в области предпринимательства улетает в Сургутский район 517
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5087
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 4051
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2208
  4. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 1951
  5. Вартовчане останутся без горячей воды на три дня 1655
  6. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 1452
  7. Создателя КПК «Югра» осудят в Сургуте за обман пайщиков 1442
  8. Жизнь полесской ведьмы много лет спустя 1434
  9. Сургутские детские площадки проверили на безопасность 1408
  10. Как не умереть летом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1371
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8354
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6904
  3. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5087
  4. Лужайки кончились 4893
  5. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4653
  6. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4646
  7. ​Стирание истории 4247
  8. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 4051
  9. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3802
  10. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3244

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика