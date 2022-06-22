16+
Логотип Сиапресс
USD  53,2788   EUR  55,8307  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​У Сургутнефтегаза есть три основных варианта, что сделать со своими баснословными валютными депозитами

Что ждет подросшую «кубышку» Сургутнефтегаза

​У Сургутнефтегаза есть три основных варианта, что сделать со своими баснословными валютными депозитами
Фото со страницы автора в соцсетях

Вышедший отчет за 2021 г. по РСБУ раскрывает стоимость «кубышки» (обиходное название ликвидных активов компании) Сургутнефтегаза.

Она составила 4,13 трлн руб. (год назад было 3,8 трлн). Это почти пятая часть бюджета РФ. Складывается «кубышка» из кэша, который, в свою очередь, формируется из валютных депозитов. Можем догадываться, что речь идет только о долларовых депозитах, зная традиционный консерватизм руководства компании. С другой стороны, не было бы ничего удивительного если бы часть подушки была в других валютах, к примеру юанях.

Судьба «кубышки» остается крайне неопределенной. Сейчас в банковском секторе гуляют слухи о том, что кредитные организации могут перестать начислять проценты по валютным депозитам. Это логичное и простое решение, поскольку банки в текущих реалиях не в состоянии использовать иностранную валюту в полной мере, например, вложить или приумножить. Несомненно, это будет негативным сценарием для Сургутнефтегаза, поскольку компания, по сути, лишится части дохода от долларовых депозитов.

Кстати, недавно вышедшие новости о том, что банки смогут вводить отрицательные ставки на валютные депозиты, также может давить на ликвидные активы компании. Но, к сожалению, компания не раскрывает, в каких банках размещает депозиты. Если, опять же, верить слухам, то депозиты размещены в Газпромбанке и Сургутнефтегазбанке. Видится маловероятным, что Сургутнефтегазбанк, являясь дочерней компанией будет предпринимать какие-либо негативные действия в отношении самого Сургутнефтегаза.

Кратко разберем вероятные сценарии развития событий.

1. Первый сценарий – Сургутнефтегаз ничего не делает со своими валютными депозитами. Тогда существует высокая вероятность того, что по итогам 2022 г. компания получит весомую отрицательную переоценку курсовых разниц. Это повлияет на дивидендные выплаты. Если на конец 2021 г. курс был на уровне 74,6, то на сегодняшний день его значение составляет 53,1, это ниже на 28 процентов. Если рубль все-таки ослабнет к концу года до 75-80, то компания получит положительную переоценку.

2. Второй сценарий – компания так или иначе начинает конвертацию своей «кубышки». Технически, валютные депозиты Сургута – это ничто иное как электронные строчки в банке, а не огромное количество наличных. Все это приведет к тому, что это отразится в балансе, тем самым вырастут процентные поступления. Таким образом, в будущем не будет переоценок, которые напрямую влияют на прибыль по РСБУ.

Математически интерпретируем данный сценарий. Текущая ключевая ставка – 9,5 процента. Возьмем даже консервативный рублевый депозит в банках 8 процентов годовых. Конвертация «кубышки» в рубли и последующее размещение на депозитах будет генерить 330 млрд руб. в год (4,13 трлн * 8 процентов). Сейчас компания имеет порядка 130 млрд. Разница в 200 млрд достаточно существенна.

3. И вытекающий из второго сценария – потенциальные сделки M&A либо покупка потенциальных уходящих иностранных активов. В данном сценарии все туманнее, нежели в предыдущих. Мы не знаем интересов компании, мы не знаем ценовых факторов по уходящим иностранным активам. Делать оценку проблематично.

Какой же сценарий будет реализован по Сургутнефтегазу?

Считаем маловероятным, что руководство компании отойдет от своих традиционных методов управления ликвидностью.

Очевидно, что в случае, если компания смогла конвертировать свою долларовую «кубышку» по курсу доллара на мартовских пиках, то это очень значительный прирост в рублевом эквиваленте, однако данный сценарий оцениваем с малой долей вероятности. Но возможны и другие сценарии, например, при которых произошла конвертация по курсу 60, 70 или 80.

Как мы уже отмечали ранее, возможно компания держит часть своей ликвидности в юанях или других «дружественных» валютах. Можно только догадываться, потому что компания более чем непрозрачная. Традиционные методы хранения валюты и консерватизм менеджмента – хорошие аспекты, но будет ли господин Богданов менять свою стратегию – мы не можем знать.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:51, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 1217
  2. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 460
  3. Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет 428
  4. ​В Сургуте пообещали наказать виновных в загрязнении водоема на Заячьем острове 383
  5. На загородной дороге в Югре опрокинулся автобус – пострадала беременная женщина 361
  6. ​8% водителей ХМАО купили водительские права 340
  7. Проект нового здания сургутского театра актера и кукол появится в следующем году 336
  8. Маленький югорчанин застрял в кресле кинотеатра: его достали спасатели 324
  9. ​Пьяный югорчанин грозился взорвать переправу по реке Пойк – она мешала ему проплыть 312
  10. ​В Югре ликвидировали опасную для самолетов свалку 281
  1. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 1918
  2. ​Сайму и Бардаковку убивают десятилетние коррупция и равнодушие чиновников 1783
  3. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 1751
  4. Сургутяне отпразднуют Сабантуй 1748
  5. В Сургуте из-за лжеминера эвакуировали детсады 1701
  6. ​Наталья Комарова презентовала югорские креативные индустрии на ПМЭФ 1639
  7. Полицейские Сургута поймали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли рядом с остановкой 1591
  8. Жалобы родителей спровоцировали тайную проверку губернатора Югры 1566
  9. Куда едут учиться сургутские студенты и где они живут? Рассказали эксперты «Этажей» 1516
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 июня? // АФИША 1479
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8194
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6758
  3. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4956
  4. Лужайки кончились 4736
  5. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4507
  6. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4478
  7. ​Стирание истории 4097
  8. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3757
  9. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3645
  10. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3142

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика