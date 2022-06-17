Ровно год назад ушел от нас Сергей Полукеев

И хотя я терпеть не могу банальных фраз, но сегодня действительно приходится признавать, что заменить его в городе некем. До сих пор так и не появился человек, который превосходил бы Сергея Полукеева по глубине и объему знания нашей городской жизни и городской среды. И, что особенно важно, и что делало Сергея уникальным – это его удивительная способность – при этом знании быть максимально эффективным в решении любых городских проблем.

Для него не существовало слов «нет», «невозможно», «нельзя». Он всегда, даже в самых тупиковых ситуациях парадоксальным образом знал, что нужно делать. И после этого только оставалось удивляться – как это самому-то в голову не пришло. Позволю себе дерзость предположить, что наш город не просто потерял «важного» для себя человека. История Сургута с Сергеем Полукеевым была бы другой. И это по моему ощущению, не красивые слова памяти о друге, а суровая констатация объективного факта.

Дружить с Сергеем было непросто, но интересно. Несмотря на врожденное чувство юмора, все же мы с ним были разные. Я больше перфекционист-идеалист, Полукеев – гиперреалист. Мы вполне спокойно обходились без привычных дружеских муси-пуси и признаний в стиле «ты меня уважаешь». Всегда говорили в глаза прямо и порой жестко, все, что думали, жарко обсуждали вопросы, но при этом исходили из желания «познать истину» и узнать, как сделать лучше. Для нас именно это было важнее, поэтому между нами никогда не было места обидам и прочим «нежным чувствам». Думаю, примерно тоже самое скажет любой, кто более-менее был близко знаком с этим удивительным человеком Сергеем Полукеевым. Который прожил так незаслуженно мало, и который так много успел оставить во всех, кто его знал.

Спасибо тебе, друг, за это! И я почему-то точно знаю, что наша с тобой история на этом не закончилась…