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Как снижение ключевой ставки скажется на простых россиянах

Чего нам ждать от снижения ключевой ставки – вклады, кредиты и депозиты

Как снижение ключевой ставки скажется на простых россиянах
Фото: pixabay.com

Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года снизил ключевую ставку до 9,50% годовых. Как решение ЦБ РФ скажется на простых россиянах – объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Елена Прокофьева.

Как уже неоднократно подчеркивалось, Банк России не ставит перед собой, в качестве определяющей, задачу снижения уровня инфляции в стране. Прогноз по инфляции по 2022 году около 17% и только в 2024-2025 годах планируется достижение 5-4%. Определяющее значение имеет поддержание системно значимых секторов экономики, замедление темпов падения ВВП и минимизация негативных изменений на финансовом рынке.

В последнее время экономисты дают положительные оценки в части значительного снижения уровня инфляции в стране (по итогам месяца). Это не могло не отразиться на соответствующей корректировке ключевой ставки. Как известно, от этого параметра зависят многие процессы в экономике и, прежде всего, динамика ставок по кредитам и депозитам.

Ставки по вкладам и депозитам продолжат снижение. Обращает на себя внимание тот факт, что максимальные процентные ставки банки устанавливают, преимущественно, по краткосрочным ресурсам. Это связано с ожиданиями дальнейшего снижения уровня инфляции и банковских процентов, а также с желанием оптимизировать расходы по привлечению денежных средств. Однако, ресурсная база банковского сектора продолжает оставаться дорогой. Это не может не повлиять на ставки по кредитам. Можно ожидать сохранение высокого уровня процентных ставок по кредитам. Самые низкие ставки в корпоративном и розничном сегменте будут по программам, в которых участвует государство. В части кредитования населения это не только ипотечное кредитование, есть программы с господдержкой и в автокредитовании, и в предоставлении образовательных кредитов.

Не стоит ожидать значительного роста объемов кредитования, так как кредитные риски достаточно высоки. Они определяются состоянием реального сектора экономики в целом. Снижение объемов производства и реализации продукции приводит к сокращению доходов и создает угрозу потенциального роста объемов просроченной задолженности. Нет оснований наращивать и кредитный портфель в части кредитования населения, так как нет роста реальных доходов граждан.

Тем не менее и банк России, и отдельные банки понимают свою социально-экономическую ответственность перед обществом. Необходимо сохранение объемов кредитного портфеля, поддержка субъектов кредитования и, прежде всего, населения, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 73, комментариев: 0
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