В России импортозаместили McDonald’s – пока получается не очень

Тут гении российского маркетинга выкатили новый логотип для российского McDonald’s. И уж не знаю, как вам, но мне он напоминает то ли две сырные палки с каплей кетчупа, то ли какую-то извращенную версию японского флага. К слову, интернет-пользователи нашли множество совпадений с логотипами других фирм – например, с китайским онлайн-магазином или производителем корма для животных.

Про выбор цветов вообще молчу. По-моему, уже всем давно известно про принцип «кетчупа и горчицы», однако авторы этого шедевра выбрали не цепляющие глаз цвета.

Отдельно стоит обратить внимание на название. «Вкусно и точка». До этого были не менее «шедевральные» варианты – «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно» и «Свободная касса». Тот концепт, на котором остановились новые владельцы российского мака, выглядит, как мне кажется, менее убого, но он все еще не продающий.

Я понимаю, что за логотипами и дизайном популярных сетей фастфуда стоят история и образы. Многие знают, что Полковник Сандрес – это создатель KFC, клоун Рональд – бессменный символ McDonald’s, корона – это, соответственно, Burger King. А здесь нет никаких образов и историй, только беспощадное импортозамещение. Просто вкусно и точка.

Многие бренды используют своих маскотов для создания различных ассоциаций у потребителей. Примеров можно придумать много, самый известный – Баба-Яга у «Галамарта», знаменитый персонаж русских сказок, известный с детства. Особо не напрягаясь, можно было бы использовать образ медведя (подсказка: для этого даже не пришлось бы убирать с упаковок букву «М»).

Конечно, перед новыми руководителями стояла непростая задача – сделать кальку на полюбившийся молодежью макдак, но можно было подойти к вопросу более креативно и ответственно, нанять не студентов-троечников с факультета менеджмента, а профи, которые переосмыслили концепцию сети фастфуда и смогли бы сделать из него что-то новое и интересное.

Надеюсь, хотя бы бургеры не разочаруют.