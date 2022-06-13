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​Ничего не получается

Почему маленький канадский городок станет большим туристическим центром, а Сургут – нет

​Ничего не получается
Фото Wikipedia

Случайно наткнулся на новость. Есть такой маленький город в Канаде – Петит-Ривьер-Сен-Франсуа. В нем живет меньше тысячи человек, но вскоре туда придут инвестиции на 300 млн долларов. Решение принял местный застройщик Луи Массикотте, который решил создать там большой туристический центр.

Центральным объектом станет огромная геотермальная лагуна. Воду там будут поддерживать на уровне 38 градусов при помощи возобновляемых источников энергии – собственно, геотермальной, солнечно-воздушной и энергии биомассы. Все это должно снизить до нуля затраты на прогрев воды и отопление окружающей инфраструктуры. А она будет представлена кондоминиумом на 150 квартир и 100 шале на солнечных батареях, а также спа-центром и рестораном. Позже количество шале вырастет до 600.

Вот так делаются крутые проекты, в том числе, туристические. Классная идея, к которой подтягивается соответствующее финансирование.

Что у нас было подобного крутого и прорывного? Решение, которое бы стало game changer’ом для региона или хотя бы Сургута? По-моему, не было.

А ведь у нас есть все. Большой город, отличная природа, интересные технологические объекты, и даже – внезапно – собственные «термальные» источники, которые создает ГРЭС. И деньги есть – и у бюджета, и у банков, и у бизнеса. И идеи можно генерировать бесконечно. Но ничего не делается.

Жаль, нет у нас такого застройщика, как в Петит-Ривьер-Сен-Франсуа.


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Сегодня в 20:32, просмотров: 103, комментариев: 0
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