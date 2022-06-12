Депутат Думы Тюменской области Галина Резяпова поздравляет с Днем города и Днем России

Дорогие сургутяне!

Сегодня особенный день. Мы отмечаем сразу два больших праздника – День России и День любимого города. История Сургута крепко вплетена в историю нашей Родины.

В 60-е годы прошлого века со всех концов Советского Союза сюда приехали молодые специалисты – работать на шести ударных комсомольских стройках. Это были люди разной культуры, разной религии, разного темперамента. В тяжелых условиях, сообща, они поднимали Сургут. Крепили ту самую экономическую мощь, которая сделала нашу страну сверхдержавой.

Родине нужны были нефть и газ, такое тогда было время. И мы справились, заложили основу будущего процветания. И сегодня вместе мы справимся с любой самой сложной задачей. Так было и так будет. Не в нашем характере сдаваться, опускать руки. Мы – народ-победитель. Всегда будем помнить об этом!

С праздником, Россия! С праздником, Сургут!