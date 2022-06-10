Многие россияне даже не подозревают, сколько денег они отдают государству

От чего зависит степень осознанности сотрудников, да и вообще гражданина в целом?

От возраста? От количества и качества пережитых в жизни уроков? От учителей? От родителей? От совокупности факторов? А если просто уложить концепцию в цифры и трезво посмотреть им в глаза?

Сейчас, чтобы выплатить сотруднику, скажем, 100 000 рублей на руки, надо начислить ему 114 943 руб., из которых при выдаче сразу 14 943 рубля отдать в бюджет как его же подоходный налог.

Но это еще не все.

Следом пойдут страховые взносы.

Если опустить страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, тариф которых подбирается работодателю в зависимости от его вида деятельности, то на 114 943 надо накрутить еще 4 167 и 15 198 , то есть 19 365 рублей. Итого в бюджет уйдет 34 308 руб. налогов и взносов, не считая травматизма, и при условии, что предприятие относится к МСП. То есть в виде налогов перечисляется 34 процента от суммы выплаты работнику.

Если эту сумму не перечислять сотруднику как трудоустроенному, а выдать наличными, то расходы на эту выплату составят 19 050 рублей (примерная ставка по обналу сейчас 16 процентов).

Если у компании есть хорошие ходы-выходы, то еще и НДС будет «прикрыт». Если нет возможности или не хочется рисковать, то компания уплатит в бюджет косвенно 20 процентов суммы выплат сотруднику (если на общей системе), получив кэш, и забудет об этом, ибо все равно будет дешевле чем 34 тысячи руб.

Можно еще взять вместо работника подрядчика-самозанятого или ИП на ином спецрежиме, и там скромные 6 процентов в бюджет.

А если эти 100 000 рублей перечислять работнику чистыми и дальше он уже будет сам разбираться с пенсионными отчислениями и соцстрахованием? Тогда что?

А если все 134 тысячи ему отправлять, чтобы он лично переводил раз в месяц или раз в квартал эту треть в бюджет? Будет ли уровень ответственности за себя, свою работу, за семью, за общество в целом выше?

И как долго тогда клоуны будут писать разные письма и доносы, и отчитываться о импортозамещении? Будет ли работнику важно, по какому тротуару ходить – уложенному ровными рядами плиткой или сверкающим на солнце ровным асфальтом?

Будет ли работнику важно, как его примут в районной поликлинике? Или он будет искать платного врача, который в свободное время от приема в бесплатной поликлинике будет вести прием в платной?

Как будет вести себя этот человек на собрании в школе? А на дорогие подарки учителям к 8 марта он будет деньги давать?

Как он отнесется к тому, что к престарелой матери скорая не приедет, узнав по телефону, сколько ей лет?

Нужны ли будут этому человеку фестивали варенья из одуванчиков на Тверской или цветной марафон велосипедистов за счет его НДФЛ с откатом в департамент культуры 50 процентов от общей суммы расходов?

Что ему будет нужно, если он сам из своего кармана выложит половину из своего месячного жалования на налоги?

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