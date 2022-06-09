Почему ларьки в Сургуте выглядят так ужасно

Проезжая на велосипеде по городским улицам и дворам анализирую внешний вид киосков, торговых павильонов. Сплошной неконтролируемый «восточный базар». Не могу сказать, что был бы рад единообразию всех нестационарных объектов, и, наверное, город стал бы скучным, если бы все было уставлено одинаковыми кубиками.

Смогут ли когда-нибудь муниципальные власти привести к единообразию внешний вид киосков, торговых павильонов, прочих нестационарных объектов?

В 2009 году начались разговоры о том, что Сургуту надо срочно менять внешний облик. Действующие на сегодняшний день «Правила благоустройства территории города Сургута», принятые в конце 2017, преобразили облик Сургута? Если сравнивать с 2009 годом – стало лучше, да. Но, городские власти так и не смогли донести до предпринимателей смысл единообразного «дизайн-кодирования» нестационарных торговых объектов, не смогли эффективно контролировать размещение вывесок, рекламных растяжек, оформление павильонов и благоустройство.

Перечислю самые распространенные идеи предпринимателей, которые отражают черты городских торговых павильонов:

1. Яркая выделяющаяся вывеска, оформление, дублирование.

Кроме перечисления всевозможного ассортимента предлагаемой продукции, на фасаде и козырьке павильона предприниматели дублируют слова яркими картинками. Делают обязательно на цветном баннере, чтоб бросалось в глаза, с четырех сторон чтобы было всем видно и понятно.

2. Профлист и баннерная ткань – основной отделочный материал

Самый дешевый, доступный, как у соседа. Муниципальные власти не спешили вводить единых требований к внешнему облику нестационарных торговых объектов, поэтому владельцы павильонов и киосков зачастую согласовывали их внешний вид индивидуально, либо оформляли в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Та же судьба ждет благоустройство прилегающих территорий.

3. Отсутствие благоустройства, порядка и входной площадки.

Торговцы в 90-х раскладывали товар на поддонах и коробках, а сегодня торговые павильоны стоят на поддонах. Также из досок-поддонов может быть площадка, лестница. В качестве уличного кашпо, урны – автомобильная покрышка. И зачем благоустраивать место, если клиентов не будет, а завтра инспекция из администрации выпишет предписание?

4. Собственники торговых центров сдают в аренду участок прилегающей земли под торговый павильон, и стремятся получить больше дохода.

Не интересуясь, что, как, чем будет заниматься новый арендатор. Без согласований, без проекта.

Размещенные во дворах, торцах жилых домов нестационарные торговые объекты – результат «крышевания» управляющих компаний, – противоречат правилам благоустройства города и СанПиНам. Управляющие компании подключают к сетям, заключают договоры аренды под размещение павильона без каких-либо законных оснований. Вот это и визуально портит город.

5. Хороший проект только на бумаге.

И если поставили «правильный» павильон – не факт, что он будет иметь вид, как решено в проекте. Потому что главное – соблюдение внутренних ритуальных ценностей, тогда и торговля будет. Менталитет не исправить, а проект можно. И чтобы требовать, мотивировать предпринимателей приводить свои объекты в порядок, надо понимать, во-первых, что такое порядок, культура торговли.

Размещение павильонов не приводит к созданию торговых улиц в том их проявлении, которое мы можем видеть в Москве. Утрата доверия бизнеса к власти усугублялась примерами несправедливости. Как необъяснимым образом новые павильоны появлялись в тех местах, где еще недавно размещение старых павильонов признавалось незаконным.