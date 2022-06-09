16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2282   EUR  63,9380  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутские улицы и дворы напоминают неконтролируемый «восточный базар»

Почему ларьки в Сургуте выглядят так ужасно

​Сургутские улицы и дворы напоминают неконтролируемый «восточный базар»
Фото автора

Проезжая на велосипеде по городским улицам и дворам анализирую внешний вид киосков, торговых павильонов. Сплошной неконтролируемый «восточный базар». Не могу сказать, что был бы рад единообразию всех нестационарных объектов, и, наверное, город стал бы скучным, если бы все было уставлено одинаковыми кубиками.

Смогут ли когда-нибудь муниципальные власти привести к единообразию внешний вид киосков, торговых павильонов, прочих нестационарных объектов?

В 2009 году начались разговоры о том, что Сургуту надо срочно менять внешний облик. Действующие на сегодняшний день «Правила благоустройства территории города Сургута», принятые в конце 2017, преобразили облик Сургута? Если сравнивать с 2009 годом – стало лучше, да. Но, городские власти так и не смогли донести до предпринимателей смысл единообразного «дизайн-кодирования» нестационарных торговых объектов, не смогли эффективно контролировать размещение вывесок, рекламных растяжек, оформление павильонов и благоустройство.

Перечислю самые распространенные идеи предпринимателей, которые отражают черты городских торговых павильонов:

1. Яркая выделяющаяся вывеска, оформление, дублирование.

Кроме перечисления всевозможного ассортимента предлагаемой продукции, на фасаде и козырьке павильона предприниматели дублируют слова яркими картинками. Делают обязательно на цветном баннере, чтоб бросалось в глаза, с четырех сторон чтобы было всем видно и понятно.

Нет описания фото.

2. Профлист и баннерная ткань – основной отделочный материал

Самый дешевый, доступный, как у соседа. Муниципальные власти не спешили вводить единых требований к внешнему облику нестационарных торговых объектов, поэтому владельцы павильонов и киосков зачастую согласовывали их внешний вид индивидуально, либо оформляли в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Та же судьба ждет благоустройство прилегающих территорий.

Возможно, это изображение текст «ка парное мясо фрукты»

Возможно, это изображение на открытом воздухе

3. Отсутствие благоустройства, порядка и входной площадки.

Торговцы в 90-х раскладывали товар на поддонах и коробках, а сегодня торговые павильоны стоят на поддонах. Также из досок-поддонов может быть площадка, лестница. В качестве уличного кашпо, урны – автомобильная покрышка. И зачем благоустраивать место, если клиентов не будет, а завтра инспекция из администрации выпишет предписание?

Возможно, это изображение улица

Возможно, это изображение на открытом воздухе

Возможно, это изображение 1 человек и на открытом воздухе

4. Собственники торговых центров сдают в аренду участок прилегающей земли под торговый павильон, и стремятся получить больше дохода.

Не интересуясь, что, как, чем будет заниматься новый арендатор. Без согласований, без проекта.

Размещенные во дворах, торцах жилых домов нестационарные торговые объекты – результат «крышевания» управляющих компаний, – противоречат правилам благоустройства города и СанПиНам. Управляющие компании подключают к сетям, заключают договоры аренды под размещение павильона без каких-либо законных оснований. Вот это и визуально портит город.

5. Хороший проект только на бумаге.

И если поставили «правильный» павильон – не факт, что он будет иметь вид, как решено в проекте. Потому что главное – соблюдение внутренних ритуальных ценностей, тогда и торговля будет. Менталитет не исправить, а проект можно. И чтобы требовать, мотивировать предпринимателей приводить свои объекты в порядок, надо понимать, во-первых, что такое порядок, культура торговли.

Размещение павильонов не приводит к созданию торговых улиц в том их проявлении, которое мы можем видеть в Москве. Утрата доверия бизнеса к власти усугублялась примерами несправедливости. Как необъяснимым образом новые павильоны появлялись в тех местах, где еще недавно размещение старых павильонов признавалось незаконным.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:03, просмотров: 26, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. За 2022 год в Сургуте обещают устранить 60% колейности 752
  2. «Била кулаками, пинала ногами». Двое югорчан напали на полицейских 637
  3. Дольше всех на Урале живут югорчане 624
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Актуальное благоустройство // Богдан Гужва 604
  5. ​Югра договорилась о совместных проектах в сфере IT с Ассамблеей народов Евразии 592
  6. В Ханты-Мансийске пойман наркодилер: в его доме обнаружили килограмм синтетики 577
  7. ​Поддержка малого и среднего бизнеса в Югре достигла 1,5 млрд рублей 569
  8. История одного вокзала 505
  9. «Русские Витязи» приземлились в аэропорту Сургута // ВИДЕО 406
  10. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 324
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7429
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2334
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1914
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1813
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 1686
  6. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 1635
  7. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1618
  8. Салют над Мангазеей 1544
  9. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1441
  10. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 1422
  1. Имя им — легион 10186
  2. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7429
  3. ​Из адидаса в абибас 5767
  4. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5620
  5. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5187
  6. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4256
  7. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4151
  8. Лужайки кончились 3950
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3760
  10. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3548

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика