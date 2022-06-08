Цены на хлопок во всем мире растут: в прошлом году неурожай в Индии произошел из-за сезонных дождей, в этом – в США случилась засуха, которая грозит главному мировому поставщику неурожаем. Подорожал, соответственно, и текстиль. Однако, в России ситуация будет лучше, чем во многих странах.

Что же будет с ценами на хлопок в нашей стране? Если где-то в мире что-то дорожает, то оно дорожает везде. Но поскольку цена на хлопок привязана к курсу доллара, а рубль крепнет, можно примерно прогнозировать рост в пределах всего 15-20%. Россия традиционно закупает хлопок в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, проблем с урожаем у наших партнеров нет. Поставки тоже стабильны, разве что летом, в разгар транспортировки свежих овощей и фруктов, доставка хлопка немного замедлится.

Кроме того, наш текстиль всегда пользовался огромным спросом у зарубежных партнеров благодаря соотношению цены и качества. И он будет экспортироваться не просто больше, а в разы больше, покуда санкции против России не перекроют ему пути. Хотя в этом случае проблемы скорее возникнут у тех стран, где сейчас наибольшая напряженность с хлопком, например, у США, Индии и стран Западной Европы.