Системы лучше ЕГЭ на сегодняшний день нет

Выскажу, наверное, очень непопулярное мнение, однако я против отмены ЕГЭ в России. Вопрос со всех сторон максимально скользкий, однако попробую аргументировать свою позицию.

Во-первых, это реальный шанс поступить подростку из глубинки в город получше и побольше. Сегодня есть много возможностей подготовиться к выпускному экзамену вне стен школ – как платных, так и бесплатных (не говоря уже о репетиторах). Очень часто бывает так, что платная форма обучения недоступна семье ребенка из-за разных причин, а тут при достаточном количестве баллов можно и бесплатное образование получить, и всякие плюшки для бюджетной формы в виде стипендии и общежития. Ребенок пристроен, расходы семьи значительно сокращаются.

Во-вторых, кто бы что ни говорил, но экзамен действительно оценивает реальные знания выпускников. Старшее поколение, не знакомое с правилами проведения ЕГЭ, почему-то думает, что можно попасть пальцем в небо, выбрав правильный ответ из списка наугад. Увы и ах, но тестовая форма, где предлагается несколько вариантов, уже почти не используется, да и это полбеды. Я, например, выбрала в качестве одного из предметов литературу – там нужно было написать пять или шесть сочинений, которые давали львиную долю необходимых для поступления в вуз баллов.

В-третьих, пронести шпаргалки и телефоны в пункт проведения практически невозможно. На входе строгий досмотр, а если его и удалось пройти, есть большая вероятность, что школьника поймают и отправят на пересдачу. В лучшем случае. За нарушение правил некоторых могут и оштрафовать – об этом я писала примерно год назад. Кроме того, ответов на ЕГЭ нигде не найти – как правило, доверчивостью выпускников пользуются мошенники, желающие поживиться.

И в довесок – чем лучше пресловутая «билетная» система? Смысл тот же, никогда не знаешь, что попадется тебе, поэтому приходится учить и вспоминать все, если не больше. С другой стороны – при ЕГЭ исключается, пусть и не полностью, коррупция при поступлении в вузы, проверка результата частично компьютеризирована, что позволяет сэкономить время и деньги. Системы лучше на сегодняшний день нет (даже с учетом всех изъянов). Поэтому, друзья, меньше драмы, а всем сдающим – ни пуха, ни пера!