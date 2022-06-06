Фестиваль национальных культур «Соцветие» в Сургуте нужно переформатировать

В городском сообществе началась дискуссия по фестивалю «Соцветие» в Сургуте. Звучат разные мнения, идеи. В частности, предлагают изменить формат фестиваля «Соцветие» с межнационального праздника на молодежный этно-ивент. Идея, на мой взгляд, очень сомнительная, но в этом направлении мысли можно и нужно двигаться.

В чем все точно правы – что фестиваль «Соцветие» уже давно превратился в шаблонное, для галочки мероприятие, предсказуемо малоинтересное. Каждый год одно и тоже – шатры, шашлыки и концерт. Его давно необходимо полностью переформатировать. А вот в какую сторону – это уже вопрос дискуссионный и интересный. Как минимум, достойный публичного освещения и всестороннего обсуждения. И уже даже этим можно привлечь к нему дополнительно внимание с стороны горожан.

Для примера, мне лично больше нравится идея такого же фестиваля «Соцветие» в Белоруссии. Там, помимо концертов и прочих атрибутов праздника в центре главное событие – всенародное шествие по центральным улицам города, где каждая колонна, – это отдельная национальная культура, причем не обязательно традиционно коренных народов. В этом году там были колонны индусов, поляков и немцев. Поистине шествие народов мира.

А международный этно-фестиваль – это отдельная, классная тема. Мы хотели с друзьями сделать нечто подобное в Сургуте на Барсовой Горе. За основу взять знаменитый этно-фестиваль ForeЭ, который проводят в Казахстане. Встречались с его идейным вдохновителем и организатором Дмитрием Дишанди. Личность весьма незаурядная, и уже договорились с ним о поддержке, но, увы, пандемия срезала все планы. Теперь может быть, когда-нибудь, даже не знаю, но желание такое есть.

Но самое реальное, и главное по времени понятное – это фестиваль «Соцветие». Не хочу казаться предвзятым, но на мой взгляд, такие фестивали должны делать не чиновники, они своей рутиной повязаны по рукам и ногам. Такие проекты нужно делать общественным организациям, большим энтузиастам, у которых свежие мысли, глаза горят и желание удивить и себя и людей. И, конечно, проводить при поддержке властей, здесь сфера взаимных интересов очевидна.

Можно для начала устроить конкурс идей, условных проектов. А лучше всего выставить этот фестиваль на городской грант. Там и конкурс, и ресурс, и идеи будут всем понятны.