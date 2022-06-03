Сургутское «Соцветие» можно развить до уральского масштаба, а то и больше

Фестиваль национальных культур «Соцветие» возвращается к жизни после коронавирусного забытья. Это хорошая новость, потому что событие с такой продолжительной историей потерять было бы крайне досадно. Тем более, что оно пользуется популярностью среди сургутян, а в этом году несколько расширяет программу, и там еще выступит замечательная Вера Кондратьева. Движение в правильную сторону.

НО.

Мне кажется, у «Соцветия» есть огромный потенциал к росту. Это хорошее устоявшееся мероприятие со своими традициями, организационной структурой, историей. Что нужно сделать – так это немного «подкрутить» и вывести его сначала на уровень Тюменской области, потом – на Урал, а то и дальше. Для этого нужно расширить программу и принять несколько смелых решений.

Я с теплотой вспоминаю поездки на фестиваль «Абалакское поле», который проходил под Тобольском (в прошлом году его не было из-за пандемии, в этом – отменили из-за некоторых событий) на территории у Абалакского монастыря. Там отстроили целый деревянный городок с гостиницей и кафешками, и каждый год летом туда съезжались тысячи людей со всей России на классное мероприятие в стиле фолк.

Палаточный городок, торговые ряды с разной едой-напитками-украшениями в стиле Средних веков, стрельба из лука, метание копий, турнир по реконструкторским боям, медовуха, а вечером – выступления местных и российских фолк-групп. Не такой уж многомудрый набор, вроде все очевидно и на поверхности – но с учетом исторического антуража и хорошей организации работало шикарно. И там регулярно случались какие-то интересные вещи – в один из годов, например, на берегу Иртыша построили настоящую большую ладью, на каких плавали викинги. А в финальную ночь сожгли ее, реконструировав древние скандинавские похороны.

Что есть в Сургуте? На довольно близком расстоянии – две площади (СурГУ и центральная), открытые поля для какого-нибудь веселья-конкурсов, деревянный комплекс «Старого Сургута», парк «За Саймой». А также почти фолк (все-таки этот стиль по эстетике ближе к северной Руси и Скандинавии, тем не менее) мероприятие в виде «Соцветия». Единственное – палаточный городок сложно сделать, так как где палатки – там и костры, а массово жечь их в парке «За Саймой» – идея не очень. Но какое-то решение найти можно, я уверен.

Есть потенциал расширить программу «Соцветия». Сделать его двух- или трехдневным. Добавить каких-нибудь молодежных «движух» – реконструкторские бои, конкурсы, мастер-классы, украсить территорию от «Старого Сургута» до парка «За Саймой» включительно. Запланировать эффектные и красочные вечерние мероприятия с огнями, музыкой и танцами. Пусть в первый вечер выступят местные музыканты, во-второй – региональные и межрегиональные, а в финальный – крутые федеральные хэдлайнеры, типа «Мельницы», «Тролль Гнет Ель», «Отавы Ё» или еще кого-то из подобных крутых команд.

И тогда можно собирать на это народ. И давать местному бизнесу возможность их кормить-поить-развлекать. Предложите общепиту поставить палатки не с банальными и тупыми шашлыками, а с блюдами национальных кухонь, а также что-то необычное, вроде кухни Средиземья или мира «Игры престолов». Каждая подобная фишка будет откликаться в сердцах людей, которым хочется куда-то вырваться из своей повседневности и поехать на классное событие, где будет куча им подобных.

Единственный крайне важный нюанс – пожалуйста, никакой посконной и фальшивой патриотики, которую в последнее время пихают всюду. Она только отпугнет нормальных людей, а ее отсутствие – напротив, привлечет позитивную и веселую аудиторию.

В общем, подобные ивенты, привлекающие тысячи людей как минимум с Урала, а то и более далеких регионов, создают имидж для города. Несколько таких событий в году – и вот вам развитие туристического кластера.

Я лишь накинул несколько идей, которые можно реализовать и привлечь народ. У города будет целый год на обдумывание. Можно (и нужно) привлечь нестандартно мыслящую молодежь, не бояться экспериментов, и у «Соцветия» будет не просто возрождение, но и, возможно, целая новая история в качестве классного межрегионального, а то и федерального мероприятия. Когда еще этим заниматься, как не сейчас?