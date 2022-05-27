Запрет абортов – это как лечить симптомы болезни у пациента

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов недавно выступил против прав женщин на аборт – мол, это жуткое преступление против человечества, рожать нужно всегда и изнасилование вообще не повод для прерывания беременности. Мол, господь не дает нам испытаний, которые мы не можем вынести. Кроме того, Певцов был разочарован тем, что данная процедура входит в полис ОМС – то есть, за счет налогоплательщиков.

Во-первых, меня, как налогоплательщика, тоже очень сильно удручает тот факт, что за мои деньги мужчины лечат простатит, а онкобольные проходят химиотерапию. С первым я не столкнусь по физиологическим причинам, со вторым – хочется верить, за ненадобностью. Я могу перечислить еще много врачей, услугами которых я так или иначе не пользуюсь. Думается мне, Дмитрий, у вас точно такая же ситуация, как у меня с простатитом: вы никогда не обратитесь за помощью к гинекологу. Может, тогда вообще отменим бесплатные клиники?

Во-вторых, посмотрим на Польшу – там сравнительно недавно прошел закон о запрете абортов, если у плода выявлено серьезное заболевание или порок развития. Стало ли лучше? Женщины резко одумались и начали повально рожать? Нет. Большинство беременных гибнет от сепсиса из-за замершей беременности, а врачи просто боятся оказать им помощь из-за уголовного преследования.

В-третьих, может, пора задуматься не о количестве населения, а о качестве? Как депутат, вы можете агитировать за строительство новых школ, детсадов, больниц, иной социальной инфраструктуры (и ремонт старых), увеличить зарплаты врачам, учителям, воспитателям, сделать реформу сфер, которые так или иначе приведут к росту качества жизни людей. Лужайки кончились, ныне никто не верит в то, что некая сила даст их детям жилье, образование, еду и воспитание. Увы и ах, но отпрысков приходится всегда тянуть своими силами.

Посмотрите на Румынию времен правления Чаушеску – там запретили аборты и контрацепцию, ввели «налог на целибат», население стало увеличиваться за счет бедных граждан, однако меж тем заполнялись детские дома, поднялся уровень женской и детской смертности, число подпольных абортов взлетело вверх, улицы стали заполняться маргинальной молодежью и беспризорниками. И вот эти самые дети, родившиеся во время драконовского режима, свергли политика и жестоко расправились с ним и его женой.

Поэтому запрет абортов – это как лечить симптомы болезни у пациента. Прекратите устранять следствие и взгляните наконец на причины.