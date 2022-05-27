Какого ослабления рубля следует ждать в ближайшее время

Давайте порассуждаем: что конкретно давило на курс рубля в сторону его укрепления?

– Существенное превышение экспортных потоков над «скукожившимся» импортом.

– Высокая ставка по рублю.

– Административные ограничения, наложенные на иностранных инвесторов, не дающие им возможность продать свои активы и купить СКВ с последующим выводом средств.

– Административные ограничения, наложенные на россиян – невозможность для них в большинстве случаев переводить значительные суммы за рубеж.

– Ограничения, наложенные на ряд российских банков, затрудняющие перевод валюты за рубеж.

– Схема «газ за рубли» c конвертацией 100% валютной выручки.

– Максимальное давление на курс рубля в сторону его повышения наблюдалось с 20 по 25 число. И связано это было с необходимостью компаний рассчитываться по НДПИ. В этот период традиционно идет активная продажа валютной выручки для того, чтобы рублями заплатить налоги.

– Инвестиционные ожидания населения, полагающего, что тот или иной курс комфортен или НЕ комфортен для покупки валюты с инвестиционной или даже откровенно спекулятивной целью.

– Ну и, наконец, вишенка на торте, принципиальный отказ целого ряда юрисдикций принимать деньги из России.

То есть кроме чисто российских ограничений и ситуаций, есть причины внешние, зачастую не менее значимые.

Теперь – что изменилось и изменится в ближайшее время.

1. Доходы от экспортных операций. Тут… шок. «Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн руб. за один месяц вместо 1,2 трлн в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 г. (9,5 трлн руб.)»

2. Нефтяное эмбарго... пока лишь фикция. Хотя Россия значительно сократила поставки нефти за рубеж. Но цены на нефть на максимальных уровнях. «Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до $200 за баррель. Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти». Это все тот же источник. А пока… цены на нефть неуклонно ползут вверх. В настоящий момент Brent – на уровне $114,5. И не удивлюсь, если скоро увидим и $120. Вывод – скорее всего, размер доходов России от экспорта сырья не уменьшится сильно.

3. Что импорт? Пока ничего принципиально нового. Надеюсь, потихоньку увидим, более активный запуск параллельного импорта. Но пока… пока здесь тоска.

4. Ставка по рублю. Да, вполне разумно снизилась. Но не ставка сегодня – основной фактор, влияющий на курс.

5. Административные ограничения на иностранцев, особенно из «недружественных» стран. Полагаю, что вряд ли быстро они будут сняты.

6. Административные ограничения по выводу средств россиянами. Они потихоньку ослабляются. И, смею полагать, ослаблены будут и в дальнейшем.

7. Ограничения на российские банки вряд ли скоро будут сняты. Более того, есть шанс, что они усугубятся.

8. Схема «Газ за рубли» только начала обретать популярность. И очень сомневаюсь, что ее быстро отменят.

9. НДПИ как платили во второй половине месяца до 26-27 числа, так платить и будут. Здесь изменений скоро ожидать не стоит.

10. Инвест ожидания населения? Здесь все творчески. Скорее всего, уровень 60 и ниже будет осознаваться как разумный уровень для вложений в доллар. Выше? Вполне возможно, что ближе к 70 уровню население, что приобретало по 57-60, начнет уже потихоньку продавать. Но здесь тезис спорен. Для многих чисто психологически уровнем продажи скорее будет 75-78. Посмотрим.

Ну и последнее. Вряд ли деньги из РФ снова начнут принимать в ближайшее время с фанфарами и красной дорожкой. Многие банки мира свое негативное отношение к российским трансфертам, скорее всего, будут только усиливать.

Вывод? Пока значительного потенциала на просадку у рубля практически нет. То есть на фоне вчерашних бодрых покупок валюты мы теоретически вполне можем допрыгать и до 67-70. Но даже это будет сделать не так легко. А вот выше… пока что-то сомневаюсь.

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