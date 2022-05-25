Сургутский ансамбль русских народных инструментов «Ларец» отмечает 20-летие

«Союз профессионализма и постоянного творческого поиска, эксперимента на стыке жанров, разнообразия характеров и артистизма. Ансамбль узнаваем своим творческим стилем, уникальным и, в тоже время, обширным репертуаром — всё это ансамбль «Ларец», — заявляет руководитель ансамбля русских народных инструментов «Ларец» Вячеслав Акимов. Случается так, что человек исполняет своё предназначение всю жизнь и делает это так хорошо, что незамеченным оставаться не может. Тогда о нём говорят, что он мастер своего дела, что судьба не зря именно так распорядилась. Таким человеком является Вячеслав Акимов – замечательный педагог и музыкант.

Справка: В 2019 году Вячеслав Александрович стал одним из руководителей проекта «Молодые таланты Ямала и Югры». А с сентября 2021 реализует социокультурный проект «VIVAT, ОРКЕСТР, VIVAT» направленный на становление и развитие у студентов старших курсов дирижерских навыков и опыта работы с оркестром русских народных инструментов. Студенты Сургутского музыкального колледжа под его чутким руководством исполняют сольные программы, выступают в отчетных концертах, в детских музыкальных школах и детских школах искусств города и района, принимают участие в мастер-классах.

Осенью 2022 года коллектив отпразднует свое 20-летие премьерой Юбилейной концертной программы при участии студентов Сургутского музыкального колледжа.

История «Ларца» началась в 2002 году. Шестеро выпускников Саратовской консерватории приехали в Сургут и создали коллектив, аналога которому в городе не было. Датой его создания считается 27 сентября, когда состоялось первое публичное выступление ансамбля в Сургутском Центре культуры и досуга «Камертон». Молодой коллектив под руководством Вячеслава Александровича вышел на сцену, удивив публику высоким исполнительским мастерством, артистизмом и оригинальными аранжировками.

Два десятка лет богатой творческой биографии объединили коллектив в настоящую музыкальную семью. И это не метафора! Коллектив, действительно, состоял из трех семейных пар. «Разумеется, состав менялся по семейным обстоятельствам — девчонки уходили в декрет. За двадцать лет родилось 12 детей. На эту тему многие шутят: если хотите родить ребенка — устраивайтесь в «Ларец». Такая текучка вызывает обязательную головную боль, связанную с поиском новых музыкантов. Однако не может не радовать то, что на репетиции мы теперь приходим с наследниками».

В настоящее время в коллективе семеро участников: Вячеслав Акимов, Наталья Акимова, Юлия Коврижных, Яна Волобуева, Евгений Пастернак, Юрий Буреев, Татьяна Черницкая.

«Название придумал Юра Буреев - наш басист. Его замысел связан с образом шкатулки с драгоценностями. Идея всем понравилась», - вспоминает Вячеслав Акимов, показывая старые фото. Загадочное название «Ларец» символизирует то, что в нем хранятся «музыкальные сокровища». А на сцене, для зрителей, ансамбль неизменно раскрывает содержимое этой волшебной шкатулки, которое он накапливал два десятка лет.

В 2005 году ансамбль вошёл в состав только что «получившей самостоятельность» Сургутской филармонии. Молодой творческий коллектив привлек внимание директора филармонического центра Ванды Чернышевской. С тех пор «Ларец» - часть творческого состава филармонии.

«Я считаю филармонию для нас родной. Мы очень радовались, когда переехали из деревянного здания, в большое и красивое, с двумя концертными залами», - продолжает Вячеслав, перелистывая фотоальбом коллектива.

«Ларец» и сегодня - сокровищница впечатляющего репертуара, раскрывающего музыкальный талант каждого из участников ансамбля. Палитра музыкальных композиций богата и включает в себя классику, эстрадно-джазовые произведения, обработки русских народных мелодий, песни военных лет, музыку народов мира, а также аранжировки оригинальных произведений, написанных для солирующих инструментов.

«Концепцию концертных программ обычно обязательно обсуждаю с участниками, чтобы на сцене совместно воплотить наши идеи и уделить внимание каждому инструменту», - делится Вячеслав Александрович. Артисты виртуозно исполняют сложнейшие композиции на баяне, домре, балалайке и контрабас-балалайке и чудесным образом преображают и превращают в музыкальные инструменты такие будничные предметы, как дрова, бутылки, косу, свисток, клаксон. Это добавляет выступлениям ансамбля особый колорит и гарантирует успех.

Ансамбль «Ларец» - лауреат Международного конкурса Musiccompetiton (Белград, Сербия). Все участники коллектива — профессионалы высочайшего уровня, каждый из них имеет звание лауреата конкурса. Полные энтузиазма, музыканты объехали с концертами отдаленные поселки Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского районов. Это и своего рода просветительская миссия — знакомство югорчан с безграничными возможностями русских народных инструментов, красочными костюмами, песней, которое может перерасти в восхищение и любовь.

«Я счастлив, что мое любимое дело – играть хорошую музыку — совпадает с моей профессией, — говорит Вячеслав Акимов. — Зритель наш разный, но неизменно очень благодарный, в особенности - дети. Поэтому у нас очень много детских программ. Одна из последних - интерактивная программа «Как трещотка баян обыграла» в увлекательной форме игры даёт юным слушателям возможность попробовать себя в роли музыкантов на сцене. Живое общение артистов с залом приковывает внимание, и дети снова и снова приходят к нам, чтобы «заглянуть» в «Ларец».

Хочется пожелать нашим талантливым музыкантам новых творческих успехов. Чтобы они и дальше радовали зрителей новыми удивительными концертными программами.

Кстати: Юбилейный концерт ансамбля «Ларец» состоится 25 ноября 2022 г. в 19:00 в Малом концертном зале Сургутской филармонии.