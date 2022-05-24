ЦБ принимает меры по ослаблению рубля, а он укрепляется

ЦБ вчера взял, да и объявил о том, что с целью восстановления баланса на валютном рынке власти разрешили экспортерам продавать меньше валютной выручки: 50 процентов вместо 80 процентов. То, о чем ЦБ ранее и предупреждал. И чего? Да ничего. Рубль «и ухом не повел». По данному «ерундовому» поводу даже и не подумал себе взять и хоть немного упасть.

Почему? Идет налоговый период. Какие в баню нормативы?! Экспортерам (= крупнейшим нашим налогоплательщикам) налоги надо платить. И тут, увы, рассказами их о том, что не хотели они «рушить» экономику и дальше «совесть им не позволяет» укреплять рубль, никого не накормишь. Рубль нужен для уплаты налогов. А с налогами шутить никто не будет. И нет в России сегодня никаких покупателей валюты, которые могли бы играючи выкупить у них всю эту валюту. Кроме ЦБ, конечно.

А что ЦБ? Сам он выкупать валюту не может, даже если бы захотел. Ибо некуда. Все корр. счета все в долларах и евро – ёк. Можно, конечно, действовать через уполномоченные структуры. Какие? Да какая, в сущности, разница? Банки или иные проф участники. Главное – через те, где приобретенная валюта не будет арестована, заблокирована. Короче, не будет «взята в плен».

Почему снижение нормы обязательной валютной выручки не работает? Во-первых, практически ежедневно мы видим, что на торги приходит превышение продажи валюты над покупкой в размере от $0,8 до 1 млрд. И в случае изменения норматива, допустим, 200-250 млн «лишней» валюты уйдет. Но этого, пардон, маловато будет.

Что же тогда делать? Самое «забавное», что данные Банка России по крупнейшим экспортерам за 2021 г. показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77 процентов валютной выручки. Бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов.

Законный вопрос – а зачем тогда в принципе вводили это правило, насчет 80 процентов? Вопрос – риторический.

Второй момент. Согласно схеме «газ за рубль», 100 процентов этого типа валютной выручки должно быть сконвертировано в рубль. 100!!! И, похоже, супостаты в итоге согласились. На радость крепкому рублю.

Вывод? А может ну это правило в баню – про обязательную продажу валютной выручки? Так ведь и до курса 50 допрыгаем в легкую. А это уже и бюджету и экспортерам – харакири.

Какие инструменты еще остаются?

– Вербальные. Я не шучу. Вчера, к примеру, в Минэкономразвития заявили, что укрепление рубля достигло пиковых значений. Но увы… не помогло. Пока рынок совершенно по-хамски данное утверждение проигнорировал: по итогам вчерашней торговой сессии пара USD/RUB укрепилась более чем на 5 процентов, а EUR/RUB на 4,5 процента.

– Убрать ограничители на покупку валюты населением и гражданами так называемых дружественных стран. Или значительно повысить эти нормативы. Эдак до $200-300 тыс. в месяц. А то и до полумиллиона. Хотя пишу и понимаю – не поднимется на такое рука чиновника.

– Простимулировать покупку населением валютных депозитов. Идея красивая, но спорная. Ибо что дальше-то с ними, с депозитами этими делать прикажете? Допустим, получили банки пассивы под 5-7 процентов годовых в валюте. Значит, активы должны давать отдачу примерно 10 процентов. И где мы такое найдем? Опять валютные кредиты давать будем? Нет… не выход.

– Снижение ключевой ставки еще пунктов на 200-250? Да, очевидно, это может немного помочь. Но совсем немного. Снижение ставки вряд ли заставит экспортеров взять, да и перестать продавать валютную выручку. И импорт оно тоже вряд ли простимулирует.

– Получается, единственный выход – это продумывание вариантов мощных интервенций ЦБ руками неких банков, инвесткомпаний или корпораций, которые будут выкупать всю продаваемую экспортерами валюту. Но тут еще один интересный вопрос – а что потом? На что потом эту получаемую валюту тратить? Это очень интересная тема. Ведь давайте не будем забывать. Дефицит бюджета у нас в этом году похоже будет ой какой серьезный. Никак не менее 1,5 триллионов рублей. А с таким «веселеньким» курсом рубля – и до 2-3 трлн в легкую может быть. Как вам такая ситуация. Валюты полно. И при этом дикий дефицит бюджета.

– Ну и разумеется, единственным реальным выходом является максимально оперативное налаживание каналов для параллельного импорта. Но… это не за 5 минут. Это колоссальная по своим масштабам и нестандартности работа.

Чего ждать дальше? Налоговый период завершается в конце этой недели. Пока он идет… похоже и 55 курс рубля нас не должен будет удивить. Если только ЦБ не организует некие очень мощные действия ранее. Но… пока как-то их мы не видим особо.

По прогнозам Минэкономики, на конец текущего года ведомство прогнозирует среднегодовой курс доллара на уровне 76,7 руб. В следующие три года национальная валюта ослабеет до 77 руб., 78,7 руб. и 81 руб. соответственно.

Насколько реалистичным окажется прогноз, покажет лишь время, однако очевидно, что пока он выглядит несколько ммм... оторванным от жизни. Согласно последним данным, импорт в Россию снизился на 50 процентов г/г в апреле 2022 году, в то время как экспорт вырос на 64 процентов г/г. По данным ФТС, сильнее всего просел импорт на северо-западных направлениях, потому что российским торговым судам запретили заходить в европейские порты.

Вот такая вот картинка. Маслом.

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