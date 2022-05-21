Какие фильмы смотреть, чтобы лучше понять рынки и финансы — рекомендации Евгения Когана

Друзья, впереди выходные, мы используем это время, чтобы немного расслабиться и посмотреть хорошее кино. Решили поделиться с вами своим выбором.

1. «Волк с Уолл-стрит» (2013). Карьера, финансы, продажи, переговоры, выступления, управление. Фильм снят по мотивам книги мемуаров Джордана Белфорта.

2. «Человек, который изменил все» (2011). Управление, команда, лидер, результат, аналитика. Спортивная драма про менеджера, который пытается сделать из аутсайдеров чемпионов. Интересный вариант стратегии.

3. «Гражданин Кейн» (1941). Жизнь, хобби и бизнес, деньги. Фильм о жизни американского магната (собирательный образ из разных финансистов). По версии American Film Institute фильм занял первое место в списке лучших фильмов всех времен.

4. «Игра на понижение» (2015). Банки, деньги, кризис, дефолт, ипотека. Кино о финансовом кризисе 2008 года, получил Оскара.

5. «Афера» (1973). Деньги, казино, мошенничество, 7 премий Оскар. Квинтэссенция кино о финансовых надувательствах. В жанре также сняты такие фильмы как «11 друзей Оушена» и «Ограбление по-итальянски».

6. «Поймай меня, если сможешь» (2002). Афера, налоги, банки. Фильм про виртуозного афериста, мастера перевоплощения. Основан на реальных событиях. Хрестоматийный пример, изучается на юридических факультетах.

7. «Миллиарды», сериал (2016 – по н.в.). Деньги, хедж-фонд, управление, власть. У главного героя сериала «Миллиарды» есть прототип – Стивен Коэн. Это легендарный трейдер, самый влиятельный на Уолл-Стрит по версии BusinessWeek.

8. «Бойлерная» (2000). Инвестиции, продажи, фондовая биржа, переговоры, управление, развитие. В фильме есть отсылки к фильму «Американцы». А также с определенными вольностями в изложении рассказана история Джордана Белфорта из «Волка с Уолл-Стрит».

9. «Предел риска» (2011). Деньги, торговля, инвестиции, кризис.Еще один фильм о финансовом кризисе 2008 года. Лучше всего в кинематографе показан офисный финансовый мир.

10. «Уолл-стрит» (1987). Инвестиции, фондовый рынок, брокеры. Классика кино о фондовом рынке.

Бонус для лучшего понимания «больших игр»: «Плутовство» (1997). Политика, шоу-бизнес, манипуляции, война. Циничная комедия про переключение внимание общественности от одних проблем на другие.

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