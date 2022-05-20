Как можно назвать центральную площадь Сургута

Глава города Андрей Филатов предложил сургутянам придумать название для центральной площади. Среди вариантов горожан: «Гагара-сквер», «Юни парк», «На семи ветрах» и «Площадь света».

Вообще «Площадь света» была идея Сергея Полукеева (замглавы Сургута, скоропостижно скончавшийся в июне 2021 года — прим. ред.) ну по крайней мере, он мне ее в свое время озвучивал. Так называется самый известный сборник самого известного сургутского поэта Петра Суханова.

Сергей задумывал как-то оформить эту безликую площадь, и не только ее, кстати. Может барельефом, инсталляцией, или еще чем-то, что, расскажет горожанам об этом большом сургутском поэте. Молодежь-то ведь и не знает о нем, она вообще мало знает о городе, в котором живет, и это тоже, в общем-то, упущение городских властей.

Ну а так, если просто площадь в том виде, как она есть, то, пожалуй, больше подойдет название «На семи ветрах». Практически пустая, со всех сторон ветрами обдуваема. Гуляй-поле, одним словом.