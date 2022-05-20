Без Жириновского электоральные перспективы ЛДПР будут снижаться

Судя по всему, интрига с назначением приемника Владимира Жириновского окончательно сошла на нет — руководителем фракции ЛДПР в Госдуме назначен Леонид Слуцкий. Напомню, предыдущим главой фракции был как раз Владимир Вольфович. И это свидетельствует о трех ключевых моментах.

Во-первых, на съезде партии в конце мая с большой долей вероятности изберут именно Слуцкого.

Во-вторых, фактически это назначение будет означать внешнее управление партией со стороны администрации президента.

А в-третьих, партию ждут непростые времена, в виде падения рейтинга в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

С одной стороны, Леонид Слуцкий очевидная замена, которая своим влиянием и связями в Кремле сможет без скандалов и расколов обеспечить переход власти в одной из старейших партий. Он депутат с 1999 года, с 2016 года возглавляет Комитет по внешней политике Госдумы, а с этого года входит в переговорную группу России с Украиной. Что говорит об уровне доверия со стороны администрации президента. Более влиятельного человека в ЛДПР нет. И это влияние позволит ему нейтрализовать все оппонирующие в партии группы и без особых проблем избраться на пост единоличного председателя партии.

С другой стороны, естественно, это полная противоположность Жириновскому в части харизмы, экспрессии и непосредственности. Имя нового председателя партии избиратель просто не запомнит, а его речи не будут цитатами. Все потому, что в данный момент Кремлю во главе одной из парламентских партий нужен понятный, предсказуемый и управляемый лидер. Все остальное, в настоящий момент, несет в себе угрозу политической стабильности.

Можно, конечно, выдвинуть более харизматичного Лугового, например, но потом придется тратить кучу времени и нервов на то, чтобы нивелировать последствия сказанного или сделанного им. При этом, Слуцкий системный политик, ни одно действие и слово которого не будет идти вразрез с позицией Кремля. Поэтому риторику нового лидера сложно будет назвать яркой. Все-таки Владимир Вольфович, был относительно независим. Хоть и процент этой независимости не стоит преувеличивать, конечно.

В то же время избиратель ЛДПР шел либо целенаправленно за Жириновским благодаря его харизме и непосредственности, либо был протестным, но все равно выбирал именно эту партию по указанным выше причинам. Поэтому закономерно, что он посчитает эту замену абсолютно неравноценной и переориентируется либо на другие партии, либо вообще не пойдет на выборы.

Правда, будет это не сразу — ближайший избирательный цикл в сентябре партия пройдет без особых потерь. С одной стороны по инерции, с другой благодаря административной поддержке федеральных властей.

Что касается тюменского отделения партии, то тут все будет зависеть от позиции нового лидера партии, поэтому исключать любого поворота я ты не стал.

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