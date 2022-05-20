16+
Логотип Сиапресс
USD  58,8862   EUR  60,8953  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?
Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?
Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к созданию аналога советской пионерии в школах?
Комментировать
0
Больше опросов

​ЛДПР с новым лидером еще какое-то время продержится, но у партии неизбежны проблемы

Без Жириновского электоральные перспективы ЛДПР будут снижаться

​ЛДПР с новым лидером еще какое-то время продержится, но у партии неизбежны проблемы
Фото со страницы автора в соцсетях

Судя по всему, интрига с назначением приемника Владимира Жириновского окончательно сошла на нет — руководителем фракции ЛДПР в Госдуме назначен Леонид Слуцкий. Напомню, предыдущим главой фракции был как раз Владимир Вольфович. И это свидетельствует о трех ключевых моментах.

Во-первых, на съезде партии в конце мая с большой долей вероятности изберут именно Слуцкого.

Во-вторых, фактически это назначение будет означать внешнее управление партией со стороны администрации президента.

А в-третьих, партию ждут непростые времена, в виде падения рейтинга в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

С одной стороны, Леонид Слуцкий очевидная замена, которая своим влиянием и связями в Кремле сможет без скандалов и расколов обеспечить переход власти в одной из старейших партий. Он депутат с 1999 года, с 2016 года возглавляет Комитет по внешней политике Госдумы, а с этого года входит в переговорную группу России с Украиной. Что говорит об уровне доверия со стороны администрации президента. Более влиятельного человека в ЛДПР нет. И это влияние позволит ему нейтрализовать все оппонирующие в партии группы и без особых проблем избраться на пост единоличного председателя партии.

С другой стороны, естественно, это полная противоположность Жириновскому в части харизмы, экспрессии и непосредственности. Имя нового председателя партии избиратель просто не запомнит, а его речи не будут цитатами. Все потому, что в данный момент Кремлю во главе одной из парламентских партий нужен понятный, предсказуемый и управляемый лидер. Все остальное, в настоящий момент, несет в себе угрозу политической стабильности.

Можно, конечно, выдвинуть более харизматичного Лугового, например, но потом придется тратить кучу времени и нервов на то, чтобы нивелировать последствия сказанного или сделанного им. При этом, Слуцкий системный политик, ни одно действие и слово которого не будет идти вразрез с позицией Кремля. Поэтому риторику нового лидера сложно будет назвать яркой. Все-таки Владимир Вольфович, был относительно независим. Хоть и процент этой независимости не стоит преувеличивать, конечно.

В то же время избиратель ЛДПР шел либо целенаправленно за Жириновским благодаря его харизме и непосредственности, либо был протестным, но все равно выбирал именно эту партию по указанным выше причинам. Поэтому закономерно, что он посчитает эту замену абсолютно неравноценной и переориентируется либо на другие партии, либо вообще не пойдет на выборы.

Правда, будет это не сразу — ближайший избирательный цикл в сентябре партия пройдет без особых потерь. С одной стороны по инерции, с другой благодаря административной поддержке федеральных властей.

Что касается тюменского отделения партии, то тут все будет зависеть от позиции нового лидера партии, поэтому исключать любого поворота я ты не стал.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:05, просмотров: 70, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянин зарезал велосипедиста из-за просьбы не мусорить 796
  2. Что подготовил «Стерх» на «Ночь музеев»? 558
  3. ​Решение ставить заборы, чтобы ограничить вульгарную парковку — само по себе вульгарное 518
  4. «Ночь музеев» в Сургуте // СПЕЦВЫПУСК АФИШИ 515
  5. Аферисты по старой схеме украли у сургутянина шесть миллионов рублей 484
  6. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 459
  7. В Нефтеюганском районе пьяный водитель без прав улетел в кювет и перевернулся 458
  8. Члены Молодежной палаты Сургута распределились по комитетам 426
  9. Юных сургутян приглашают обучиться музыке и изобразительному искусству 413
  10. Один человек скончался от коронавируса в Югре за сутки 367
  1. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3039
  2. ​Подросток угодил под колеса иномарки в Сургуте 2679
  3. ​Из адидаса в абибас 2533
  4. Три участка дорог в Сургуте перекрыли из-за ремонта до 1 июня 2182
  5. Роскошь и только // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1964
  6. ​Человек 1837
  7. Двух человек арестовали за поджог военкомата в Нижневартовске, узнали журналисты 1804
  8. ​Экологическая катастрофа на Бардаковке 1665
  9. ​Самые частые жалобы югорчан в Банк России // Обзор СИА-ПРЕСС 1660
  10. Синоптики предупредили сургутян о жаре с дождем 1601
  1. Имя им — легион 8531
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 8483
  3. Дедушка Атанас 7588
  4. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5010
  5. ​Остановить вечный двигатель 4819
  6. ​Совесть Атанаса 4331
  7. ​Ледоход в Сургуте начался 4311
  8. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 4150
  9. ​Арктика: вахта человеческих судеб 3519
  10. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3314

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика