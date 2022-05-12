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​Президент сказал много хорошего про нашу экономику под санкциями. А вот что об этом думают бизнесмены

Российская экономика под санкциями – ожидания правительства и реальность бизнеса

​Президент сказал много хорошего про нашу экономику под санкциями. А вот что об этом думают бизнесмены
Фото из архива автора

Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам: «Наши производственные компании постепенно занимают освободившиеся после ухода недобросовестных партнеров ниши на отечественном рынке, включая товары повседневного спроса, промышленное, сервисное оборудование, строительную и сельскохозяйственную технику».

А вот слова моего клиента, у которого завод по производству важных для ж/д и автомобилестроения деталей в ответ на мой вопрос «Как вы?»:

«Ну как сказать... непросто. Экспорт в минус. Все заводы, покупающие нашу продукцию, на грани выживания. Сырье и комплектующие иностранного производства в минус. Оборудование уже оплаченное – в минус. Платежи в валюте зависли в Сбере. Короче боремся за живучесть.А в остальном все хорошо…»

В. Путин: «На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты – рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди вех валют мира».

Бизнес в ответ: «А какой толк в таком рубле, если: на него купить ничего (почти) нельзя, и купить на него валюту нельзя. Точнее, купить что-то можно, но купить на эту валюту и привезти в страну для того, чтобы быть внутри мирового обмена товарами, работами, услугами, нельзя».

В. Путин: «Сейчас, как и тогда, важнейший показатель успешности социально-экономической политики – это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты – мы знаем об этом с вами, вместе их вырабатывали. В марте мы договорились расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми. С апреля она распространяется и на семьи, где растут дети до 16 лет включительно. Такие выплаты задним числом начались 11 мая».

Вот таким нехитрым способом мы будем поддерживать потребительский спрос – по 6 тыс. рублей в месяц нуждающимся.

В. Путин: «В конце апреля мы договорились принять специальные меры, чтобы предоставить экономике дополнительные ресурсы, как говорят специалисты, насытить ее ликвидностью. Это важно для ритмичной работы предприятий и организаций, для сохранения и даже увеличения занятости. В числе этих мер – отсрочка по уплате страховых взносов за II квартал текущего года. Мы много на этот счет с вами дискутировали, решение принято, и такую возможность получат предприятия, на которых трудятся около 52 миллионов человек».

Результаты моего опроса в телеграм-канале: эта мера хороша для тех предприятий, которые используют общую систему налогообложения. То есть для микро-предприятий, использующих упрощенную систему и патенты, эта мера не интересна, т.к. они не могут в период действия отсрочки уменьшить подлежащий уплате налог на сумму страховых взносов.

Далее выступил Максим Решетников – министр экономического РАЗВИТИЯ поведал о том, что сделано. И перечень того, что сделано, состоял из того, чтобы было инициировано президентом, а не самим министерством. Ничего про развитие. Только отчет о проделанной работе. Статистика беспрецедентных мер по кредитной поддержке и мораторию на проверки.

Для любителей почитать первоисточник.

Оригинал в телеграм-канале автора


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