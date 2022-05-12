Как «Сургут Экспресс-Бэнд» смешивает, но не взбалтывает коктейль из классики и хитов

На сцене Сургутской филармонии состоялась громкая премьера «Классик ХИТ-коктейль» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» под управлением Татьяны Саниной. Концертная программа предоставила возможность услышать известные произведения Моцарта, Баха, Грига, Хачатуряна и многих других величайших композиторов в новой современной аранжировке.

Насладиться творческим вечером классической музыки пришли слушатели абсолютно разных возрастов: школьники, студенты, семьи с детьми, представители почтенного возраста. В это непростое время, кажется, многие ждали именно этот день, чтобы отвлечься от будничной рутины и погрузиться в мир музыки.Отовсюду слышны бурные обсуждения предстоящего мероприятия.

Наконец, концертный зал, полный внимательных глаз и предвкушения, меркнет. Открывает творческий вечер композиция Джулио Каччини «Аве Мария». Духовые инструменты и ритмичную игру на барабанах сопровождает мультимедийное видео ночного неба. Голос солистки Анастасии Парий проникает в каждую клеточку тела. Устрашающе звучат первые такты знаменитой «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Лишь одно упоминание об органной версии вызывает напряжение, волнение, трепет. И не зря. Думаю, такие чувства знакомы каждому, кто помнит заставку отечественной программы «Человек и закон». Во всем мире большую популярность «Токката и фуга» обрела благодаря известному мультипликатору Уолту Диснею. В музыкальном мультфильме «Фантазия» была использована аранжировка Филадельфийского оркестра, что заслужило немалое количество положительных откликов. В исполнении «Сургут Экспресс-Бэнда» «Токката и фуга» за счет ускорения темпа мелодии обрела торжественное и величавое настроение.

Как писал Иосиф Бродский, «в каждой музыке – Бах, в каждом из нас – Бог». Еще одно сочинение немецкого композитора «Одному Богу слава» или «SoliDeo Gloria» представлено в обработке. Классическое произведение сопровождает современный джазовый бит, под который невозможно усидеть на месте даже музыкантам. Зрителей окутывают мягкие, легкие, свежие звуки духовых инструментов.

Имя Вольфганга Амадея Моцарта знакомо каждому еще со школьной скамьи. По сей день биография величайшего композитора — предмет многочисленных обсуждений. Моцарт стал героем известнейших произведений литературы, драматургии, кинематографа. Его творения звучат в концертных залах по всему миру, и, конечно, программа «Классик ХИТ-Коктейль» не стала исключением. «Поп-симфонии» соединили в себе самые знаменитые композиции австрийского музыканта-виртуоза. Неустанно сменяя друг друга, они не дают слушателям устать от одной мелодии. Агрессивно и спокойно, серьезно и непринужденно, вычурно и застенчиво звучат духовые инструменты в «миксе» творений Баха, Моцарта, Гайдна и Сметаны. Завершающим произведением Моцарта, прозвучавшим на сцене Сургутской филармонии, становится симфония №40. Нежная джазовая колыбельная заставляет трепетать душу. Легкое прикосновение к струнам гитары и клавишам фортепиано рассказывает о жизненных взлетах и падениях человека и находит отклик в душе каждого слушателя. Проживая целую историю с «Сургут Экспресс-Бэндом», зал взрывается аплодисментами.

«Мне очень нравится программа, ходила на репетиции с удовольствием, — рассказывает барабанщица оркестра Дарья Кузьмина. — Классические произведения аранжируют, они очень популярны — приходит полный зал. Это очень ценно для артистов. Энергетика зрителя чувствуется. Все аплодируют и заряжают своими эмоциями оркестр. С «Сургут Экспресс-Бэндом» я чувствую себя очень комфортно и уютно. Нет соперничества и напряжения. Всегда могу обратиться за помощью».

За каждым шедевром скрывается своя тайна. О чем рассказывает история «Аранхуэсского концерта» испанского композитора Хоакина Родриго? О медовом месяце молодой пары, любви, болезни и перенесенной потере. Это молитва и скорбь о ребенке, который так и не увидел свет. Музыка, наполненная болью и сожалением, воспринимается совсем по-другому. Безутешная мелодия проникает в глубину души и самый неискушенный слушатель проникается. Глаза застилают слезы от завораживающего тонкого звука флейты и флейты Пана. После выступления восторженный зал долго не может отпустить солистов Екатерину Веснину и Александра Грицко.

Наконец, звучит, интригующая и столь ожидаемая мною, ария Дивы Плавы Лагуны. Выступление инопланетянки в культовом фильме Люка Бессона «Пятый элемент» состоит сразу из двух арий, спеть которые невозможно, как считалось ранее. Под мягкое звучание духовых солистка Венера Батыршина исполняет арию из классической оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». С первых же высоких нот по всему телу начинают бегать мурашки. Зрители в предвкушении. И вот, мелодия затихает и звучит с новой силой и динамикой. Наблюдая сцену из фильма, я, казалось, даже не могу дышать. Необычные вибрации голоса, усиленные и обработанные в фильме компьютером, вживую вызывают трепет и восторг.

В концертной программе также прозвучали произведения Эдварда Грига «В пещере горного короля», знаменитые «Полет шмеля» и «Шахерезада» Римского-Корсакова, Time to Say Goodbye композитора Франческо Сартори и поэта Лучио Кварантото. По-настоящему «оторвался» «Сургут Экспресс-Бэнд» в финальной композиции Джеймса Ласта «Одинокий пастух». Танцы дирижера за пультом и резвые выкрики пан-флейтиста взбудоражили зал, не оставив не единого шанса усидеть на месте. Концерт прошел на «УРА»! Делясь впечатлениями, гости еще долго не могли покинуть фойе Сургутской Филармонии.

«Оркестр — большие молодцы. Отыграли великолепно, попали во все ноты. Мы получили те самые эмоции, за которыми пришли. Я музыку люблю, супруга тоже. Мы получили эстетическое удовольствие. Вся программа неплохая, но некоторые совсем классические произведения, может быть, менее «заходили», потому что все-таки много времени прошло, а в целом, обработки очень понравились», – похвалил музыкантов слушатель Павел Шуравский.

Свободное владение инструментом, мастерское исполнение, уверенная импровизация, безупречный музыкальный вкус, – все это соединяет в себе оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд».

Оркестр, основанный в 1964 году, успел зарекомендовать себя как высокопрофессиональный коллектив, известный на международном уровне. Сотрудничая со знаменитыми дирижерами и профессорами России и мира, «Сургут Экспресс-Бэнд» расширил и обогатил свой репертуар, а практика совместных концертов позволила повысить качество звучания и получить бесценный опыт игры в разных стилях. Сотни зрителей влюбляются в образ романтичной и легкой, яркой, блистательной и драйвовой Татьяны Саниной.

С 1978 года и по сей день художественный руководитель оркестра — заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Санин. Из «музыкальной визитной карточки Сургута» именно Валерий Андриянович превратил оркестр в профессиональный концертный коллектив, достойный носить имя города.