​Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем Победы

Уважаемые друзья, земляки!

Искренне и сердечно поздравляю вас с самым дорогим для нас праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Трудно найти в России семью, в которую эта война не принесла горечь потерь и утраты. Но мы победили! В день этого великого праздника сердца наполняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших нашу страну и нас, живущих теперь.

Мы обязаны не забыть подвига простых солдат и офицеров на полях сражений. Детей и женщин, дававших армии провиант, боеприпасы, оружие. Ленинград – державшийся 900 дней в блокаде. Дом Павлова в Сталинграде, продержавшийся дольше, чем вся Франция против немецких оккупантов. Победа в Великой Отечественной войне показала несгибаемость людей, вставших на защиту нашей страны.

Низкий поклон вам за все, что вы сделали для Победы. Она досталась очень высокой ценой. А потому, всем нам, живущим теперь, во все века помнить и чтить этот подвиг.

Дорогие друзья, пусть в ваших домах всегда будут мир, покой и любовь! С праздником вас! С днем Великой Победы!