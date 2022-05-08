Сериал «Пищеблок» как отражение российской действительности

Посмотрел сериал «Пищеблок» по одноименной книге Александра Иванова. Книгу тоже читал, за сериал уселся из эстетических соображений и интереса, как люди это покажут. Показали неплохо.

Фабула такая: пионерский лагерь, олимпийская смена 1980 года, главный герой – пионер Валера Лагунов – видит, как его товарищ Лёва кусает и пьет кровь у других детей. Фишка в том, что покусанные вампирами не становятся, но начинают подчиняться покусавшему. Лёва говорит о том, что так формируется коллектив, а Валера сопротивляется (он каждую ночь прячется в «домике» из простыней, и вампир без приглашения зайти не может) и от этого многое теряет.

Дальше спойлерить не буду, если захотите – гляньте. Но смотреть подобное в нынешние времена – это особый тип откровения. О том, как люди подчиняются власти, потому что она власть. О том, как хорошо себя чувствует человек, снявший с себя любую ответственность, потому что исполняет приказы. Как это одновременно притягательно и страшно. И как может тяжело быть одним из тех, кто не разделяет всеобщего помешательства и подчинения.

Сериал не без дыр, но хороший, с ностальгической советской эстетикой – для тех, кто родился еще в те времена – в какой-то степени возвращение в детство. Кроваво-красная стилистика, классная работа с образами и музыкой (когда люди умирают под песню «Куда уходит детство», или герой Серп Иванович приезжает в пионерлагерь под слова «На моей фуражке серп и молот и звезда») создают особую атмосферу. В общем, если интересуетесь такими темами и вас в принципе привлекает сериальное искусство – гляньте.