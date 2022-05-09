16+
Логотип Сиапресс
USD  67,3843   EUR  71,0963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сердце хранит благодарность всегда

Депутат Думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с Днем Победы

Сердце хранит благодарность всегда
Фото: Дума Югры

Уважаемые сургутяне, югорчане! Поздравляю вас с одним из самых важных праздников в нашей стране – с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Вновь мы пересматриваем кинохроники, фотографии, читаем письма фронтовиков, встаём в «Бессмертный полк». В преддверии 9 мая принято вспоминать подвиги героев, которые добывали победу для всех нас. Это ежегодная традиция. Но память живет и сердце хранит благодарность каждый день. Всегда. Не только в один день мая, а всю жизнь. В этом наш дух. Это то, что нас роднит и объединяет. Гордость, уважение, почитание, бесконечное восхищение мужеством советских солдат, женщин, детей. Наш святой долг - беречь и передавать из поколения в поколение историю Великой Победы.

С праздником, который подарил нам жизнь!

С Днем Великой Победы!


нравится (0) не нравится (0)
09 мая в 09:20, просмотров: 413, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Имя им — легион 6968
  2. Планета клещей 1984
  3. ​Наталья Комарова встретилась с сургутскими ветеранами 853
  4. ​Как День Победы празднуют в мире 770
  5. ​Сбил с мотоцикла и «прокатил» на капоте: в Сургуте произошло ДТП 522
  6. ​Аналог Google Play вскоре откроется в России 484
  7. ​В автобус — бесплатно: в Сургутском районе с ветеранов не будут взимать плату за проезд 470
  8. ​Запрыгнуть на площадь: в центре Сургута обустраивают игровую территорию с батутами 430
  9. ​Россияне перестали ходить в торговые центры 355
  10. ​Бранимир вернется в Сургут и попадет в «Невесомость» 309
  1. Имя им — легион 6968
  2. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4234
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 7-9 мая? // АФИША 2783
  4. В Сургуте 9 мая пройдет ярмарка: обещают шашлык и кофе 2148
  5. На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы 2123
  6. Планета клещей 1984
  7. Самолет из Сургута при посадке в Уфе задел хвостом полосу 1854
  8. ​Рассчитывавшая на доход сургутянка потеряла свыше 3,4 млн рублей 1622
  9. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 1613
  10. ​Покурившего в самолете пассажира задержали в аэропорту Нижневартовска 1560
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7590
  2. Имя им — легион 6968
  3. Дедушка Атанас 6934
  4. Затяните свои пояса 5925
  5. ​Отвалятся 4891
  6. ​Вечная пилюля 4561
  7. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4235
  8. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4234
  9. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4102
  10. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4041

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика