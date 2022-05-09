Депутат Думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с Днем Победы

Уважаемые сургутяне, югорчане! Поздравляю вас с одним из самых важных праздников в нашей стране – с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Вновь мы пересматриваем кинохроники, фотографии, читаем письма фронтовиков, встаём в «Бессмертный полк». В преддверии 9 мая принято вспоминать подвиги героев, которые добывали победу для всех нас. Это ежегодная традиция. Но память живет и сердце хранит благодарность каждый день. Всегда. Не только в один день мая, а всю жизнь. В этом наш дух. Это то, что нас роднит и объединяет. Гордость, уважение, почитание, бесконечное восхищение мужеством советских солдат, женщин, детей. Наш святой долг - беречь и передавать из поколения в поколение историю Великой Победы.

С праздником, который подарил нам жизнь!

С Днем Великой Победы!