16+
Логотип Сиапресс
USD  71,0237   EUR  74,5589  

Новости

Больше новостей
Вам не хватает первомайских демонстраций в Сургуте?
Комментировать
0
После 24 февраля ваше состояние:

Стало более оптимистичным 16.8%

Стало более тревожным 83.2%

Всего голосов: 113

Комментировать
0
Вы уже стали ощущать снижение ваших доходов?

Да 76.2%

Нет 23.8%

Всего голосов: 105

Комментировать
0
Больше опросов

​Кина не будет: дефолт не состоялся. А даже если бы случился – то к чему бы привел?

Россия избегает дефолта. Каким образом и почему это важно

​Кина не будет: дефолт не состоялся. А даже если бы случился – то к чему бы привел?
Фото из архива автора

Вопреки мнению, что дефолт неизбежен, инвесторы начали получать выплаты по российским облигациям. По данным СМИ, клиринговые центры получили и обработали платежи по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2022-м и 2042 годах. Всего речь идет о $650 млн.

Напомним, что в начале апреля Россия должна была осуществить платежи по своим облигациям, но перевод этих средств был заморожен иностранным банком-корреспондентом. Преградой стал тот факт, что Минфин пытался выплатить деньги из российских замороженных резервов. Власти США тогда посчитали, что выплаты по облигациям возможны только из валютной выручки или оставшихся в стране резервов.

Таким образом, можно сделать вывод, что платежи были произведены за счет новой выручки.

Что дальше? Начнем с того, что следующие платежи по еврооблигациям Минфина запланированы на 27 мая по выпускам с погашением 27 мая 2026 г. и 27 мая 2036 г. Платежи составят $73,3 млн и €26,5 млн соответственно. Деньги для страны копеечные.

Хорошая новость заключается в том, что по одному из платежей возможны выплаты в рублях, а по другому – в евро, фунтах или швейцарских франках и не только на счета в американских банках.

Плохая новость в данном случае касается больше американцев. 25 мая заканчивается лицензия, которая разрешает гражданам США получать платежи от Центрального банка РФ, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. Будет ли продлена лицензия или же гражданам США нужно будет просить специальное разрешение для получения таких платежей?

Посмотрим. Вопрос любопытный. Моя ставка: лицензию продлят.

Не раз и не два слышал вопрос: а зачем вообще платить? Тем более – тем, кто нам все заблокировал?

Каковы последствия технического дефолта? Традиционно, неисполнение долговых обязательств сопровождается оттоком инвесторов с рынка, потерей репутации, ухудшением рейтинга, а также снижением курса местной валюты. Впрочем, большая часть этих событий уже произошли.

Куда более значимую роль может сыграть требование досрочного погашения всех займов. Так называемый кросс-дефолт. На начало 2022 года объем зарубежного долга страны составлял $63 млрд. Сумма для РФ небольшая. Но в сегодняшних условиях – довольно существенная.

Что произойдет, если нам сразу предъявят все долги? Как вариант – могут «наложить лапу» на огромное количество имущества страны за рубежом (хотя, похоже, это и так отберут). И, главное, на новую валютную выручку. А это – плохо.

Потому выгоднее платить. Во всяком случае, пока.

Что будет с рынками, если РФ все-таки перестанет платить? Скажем так: к мировому финансовому кризису данное событие вряд ли приведет. Не та сумма. Но позитива рынкам такая новость однозначно не добавит.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:37, просмотров: 83, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова поговорит с югорчанами о дорогах в прямом эфире 795
  2. Самые опасные профессии // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 714
  3. В Госдуме анонсировали четырехдневную рабочую неделю в «недалеком будущем» 662
  4. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 434
  5. ​Покурившего в самолете пассажира задержали в аэропорту Нижневартовска 374
  6. ​В Радужном внедрена новая система учета питьевой воды 327
  7. Две вартовчанки пострадали при столкновении двух легковушек 281
  8. Ковидом за сутки заболели жители 11 муниципалитетов ХМАО 264
  9. Югорчанам пригрозили штрафами за незаконную добычу рябчиков и глухарей 249
  10. ​Количество ландшафтных пожаров в ХМАО выросло до четырех 193
  1. ​Ледоход в Сургуте начался 2976
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 30 апреля - 3 мая? // АФИША 2670
  3. ​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма 2462
  4. Ледоход в Сургуте начнется со дня на день 2276
  5. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 2190
  6. ​Арктика: вахта человеческих судеб 2118
  7. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 2045
  8. ​У департамента по управлению госимуществом Югры сменился руководитель 1712
  9. Сургутская организация Всероссийского общества слепых получила свой офис 1691
  10. ​Маски не снимаем! Югорчан штрафуют за нарушения 1666
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 7364
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 6926
  3. Дедушка Атанас 6560
  4. Затяните свои пояса 5580
  5. На ошибках не учимся 4936
  6. ​Отвалятся 4555
  7. ​Вечная пилюля 4209
  8. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 3930
  9. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 3618
  10. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 3384

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика