Россия избегает дефолта. Каким образом и почему это важно

Вопреки мнению, что дефолт неизбежен, инвесторы начали получать выплаты по российским облигациям. По данным СМИ, клиринговые центры получили и обработали платежи по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2022-м и 2042 годах. Всего речь идет о $650 млн.

Напомним, что в начале апреля Россия должна была осуществить платежи по своим облигациям, но перевод этих средств был заморожен иностранным банком-корреспондентом. Преградой стал тот факт, что Минфин пытался выплатить деньги из российских замороженных резервов. Власти США тогда посчитали, что выплаты по облигациям возможны только из валютной выручки или оставшихся в стране резервов.

Таким образом, можно сделать вывод, что платежи были произведены за счет новой выручки.

Что дальше? Начнем с того, что следующие платежи по еврооблигациям Минфина запланированы на 27 мая по выпускам с погашением 27 мая 2026 г. и 27 мая 2036 г. Платежи составят $73,3 млн и €26,5 млн соответственно. Деньги для страны копеечные.

Хорошая новость заключается в том, что по одному из платежей возможны выплаты в рублях, а по другому – в евро, фунтах или швейцарских франках и не только на счета в американских банках.

Плохая новость в данном случае касается больше американцев. 25 мая заканчивается лицензия, которая разрешает гражданам США получать платежи от Центрального банка РФ, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. Будет ли продлена лицензия или же гражданам США нужно будет просить специальное разрешение для получения таких платежей?

Посмотрим. Вопрос любопытный. Моя ставка: лицензию продлят.

Не раз и не два слышал вопрос: а зачем вообще платить? Тем более – тем, кто нам все заблокировал?

Каковы последствия технического дефолта? Традиционно, неисполнение долговых обязательств сопровождается оттоком инвесторов с рынка, потерей репутации, ухудшением рейтинга, а также снижением курса местной валюты. Впрочем, большая часть этих событий уже произошли.

Куда более значимую роль может сыграть требование досрочного погашения всех займов. Так называемый кросс-дефолт. На начало 2022 года объем зарубежного долга страны составлял $63 млрд. Сумма для РФ небольшая. Но в сегодняшних условиях – довольно существенная.

Что произойдет, если нам сразу предъявят все долги? Как вариант – могут «наложить лапу» на огромное количество имущества страны за рубежом (хотя, похоже, это и так отберут). И, главное, на новую валютную выручку. А это – плохо.

Потому выгоднее платить. Во всяком случае, пока.

Что будет с рынками, если РФ все-таки перестанет платить? Скажем так: к мировому финансовому кризису данное событие вряд ли приведет. Не та сумма. Но позитива рынкам такая новость однозначно не добавит.

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