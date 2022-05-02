Опасные приключения северянина на Северном полюсе

Тюменец Михаил Движков окончил Ишимский политехнический техникум по профилю «техническая эксплуатация подвижного состава». Однако локомотив его судьбы пошел совсем по другому пути… Этот путь полон ярких и в то же время очень опасных приключений в Арктике, Антарктиде, непростыми испытаниями себя и своей семьи на прочность. Еще несколько месяцев назад они находились вдали друг от друга… Долгая дорога домой, когда экипаж застрял во льдах, преодолев рифы и шторм, стала счастливым завершением длительной и важной командировки на безлюдный материк.

«Сейчас или никогда!» – таков девиз Михаила. Его детство и юность прошли в сельской местности. Родители с детства приучили сына к труду, ответственному и бережному отношению к окружающей природе и населяющим ее живым существам. Он ценит в людях честность и правду и считает, эти качества наделяют каждого человека невероятной силой. В 2014 году он женился. Молодая семья перебралась в Тюмень. Их брак построен на доверии, уважении и крепкой любви. С женой Ольгой они воспитывают сына, который не только носит фамилию, но и имя отца. Из трех лет своей жизни младший Михаил видел главу семейства лишь три раза… Но при этом знает, какой сильный и отважный у него отец.

«Арктика – рентген человеческих душ»

2014-й стал переломным как для семьи Движковых, так и для его профессии. Ему поступило заманчивое предложение поработать в Новосибирских островах Арктики. Архипелаг расположен в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и морем Лаптевых. Площадь всех его островов составляет более 34 тысяч км².

Арктическая земля – удивительна! Она манит туристов и ученых всего мира из-за огромного научного, культурного и исторического значения. Однако работать за Полярным кругом среди густого тумана, свирепого мороза и пронизывающего ветра, который пробирает до костей, не каждый трудяга согласиться, какая бы зарплата не стояла на кону! А ведь без человеческих ресурсов невозможно осуществить грандиозные планы освоения этого уникального региона. Тогда наш герой принял непростое решение и стал одним из тех, кто, покорил таинственный край белых медведей, настоящий кладезь ледников, чарующего полярного сияния. Дабы внести свой вклад в сохранение и приумножение его безграничных богатств.

Рассказчик подробно рисует картину своей первой встречи с хозяином северной полярной области – белым медведем. В тот момент он испытал страх, а вместе с тем восхищение красотой и величием пушистого друга, которого потом еще не раз угощал ароматными яблоками: «Даже, если ты смотришь на эту мощь издалека, страх все равно тебя не покидает. А как ловко они добывают лапами рыбу в водах Северного Ледовитого океана! Это надо видеть!»

«Видел, как подрастал мой сын, онлайн!»

«Поначалу, конечно, было непросто привыкнуть к рабочему графику, особенно видеться с семьей через 365 дней... Акклиматизация прошла легко, хотя я переживал, как же поведет себя мой организм на другом континенте, ином полушарии Земли. Воздух в тех регионах самый чистый на нашей планете. Он веет особенной свежестью и небывалой прохладой... Удивительно, при этом всем даже простудных заболеваний у меня не было ни разу! В Арктике и Антарктиде здорово взбодрил свой иммунитет!» – рассказывает Михаил, подчеркивая, что экипировка была отменной, спецодежда подбиралась тщательно с учетом всех климатических особенностей.

До пункта назначения команда добиралась воздушным и морским путем. «Из Тюмени мы прилетели в Санкт-Петербург, затем в Истамбул, Кейптаун. В Кейптауне, втором по численности населения городе Южно-Африканской Республики, мы пересели на пароход. И уже по морскому пути последовали к пункту назначения, до которого добирались десять суток», – с особой ностальгией вспоминает отважный сибиряк. С родными он ежедневно поддерживал связь через мессенджеры и СМС, как он признается, это была главная «артерия» его душевного состояния. Конечно, случались перебои в сети. И от этого тоска по дому, дорогим сердцу людям ощущалась острее обычного…. Единение с первозданной природой наделяло его энергией и оптимизмом и словно профессиональный психолог восстанавливало его жизненные ресурсы.

На просторах необъятной Арктики он трудился до 2019 года. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, он награжден медалями «Генерала Армии Комаровского» и «За боевое укрепление содружества». В том же году его пригласили поучаствовать в реализации еще одного интересного проекта – в строительстве зимовочного комплекса «Восток». Комплекс этой антарктической станции расположен на снежной поверхности ледяного плато Центральной Антарктиды в 1 410 км от станции Мирный и в 1 260 км от ближайшего морского побережья. Высота над уровнем моря составляет 3 650 м. Толщина ледяного покрова в этой области – 3 700 м. «Меня сразу предупредили, что реализация этого проекта будет проходить с учетом сложных условий пребывания на станции: на полюсе холода Земли зафиксирован абсолютный температурный минимум – минус 89,2 °C, в зимний период температура поднимается до минус 75,3 °C, в летний – до минус 36 °C. Климат отличается крайне низкой влажностью воздуха с порывами ветра до 32 м/с. При этом уровень ультрафиолетового излучения в районе расположения станции экстремально высокий. От такого запредельного градуса нас спасала экипировка! Конечно, отказаться не мог по личным убеждениям, поэтому согласился. На тот момент у меня уже подрастал сынишка, ему было всего 9 месяцев».

Каждый день дома он старался уделить внимание своим близким, запомнить мельчайшие детали, какие-то слова, диалоги, повседневные ситуации, которые потом согревали его вдалеке от них. Нацеленность на доведение начатого дела до успешного результата, энтузиазм и сильная поддержка тех, кто всегда в сердце и мыслях, помогали ему идти дальше… Так, благодаря усердному труду и высокому профессионализму из рядового сотрудника наш рассказчик дорос до начальника участка погрузочно-разгрузочных работ.

Антарктида – новое испытание себя

Меняя полюса, Движков оставался верен своим убеждениям – выполнять качественно и своевременно поставленную задачу, как бы сложно порой ни было. Михаил считает, что при любых обстоятельствах важно оставаться человеком, гражданином и патриотом своей родины с великой историей. Именно эти ориентиры вели и по сей день ведут его к намеченным целям.

Рабочий день в Антарктиде зависел от погодных условий. По соседству также находись иностранные станции. География сотрудников обширна. Проживали полярники на российской научной антарктической станции. В связи с работой в условиях Крайнего Севера в их рационе питания, за которым строго следили врачи, всегда должны были быть фрукты и овощи, рыба и мясо: «Основная задача подготовительных процессов приходилась на зимний период Антарктиды, а так как времена года в южном полушарии сильно разнятся с нашими сибирскими, то все физические работы зимнего подготовительного процесса приходились на июнь-ноябрь. В ноябре стартовала навигация по доставке грузов и персонала. Выходные дни зачастую проходили в «спорт режиме», даже там мы помнили о правиле – в здоровом теле – здоровый дух!».

В Антарктиде уроженец Тюменской области проработал более двух лет. Температура на большей части материка никогда не поднимается выше точки замерзания, весь континент покрыт льдом. Южный океан, окружающий Антарктиду, – одна из самых удивительных экосистем на Земле, который является домом для множества живых существ. Михаил любовался потрясающими видами флоры и фауны, стараясь сохранить в памяти все увиденное здесь. Не раз встречал тюленей, буревестников. Но больше всего ему запомнились императорские пингвины, которые торжественно и степенно вышагивали вдоль береговой линии словно дамы и господа, одетые во фраки и белоснежные воротнички. Животные и растения прекрасно приспособились к суровой среде обитания. Человек для них столь же любопытен, как и они для него. Кстати, антарктические договоры запрещают прикасаться к диким животным!

Вдали от родных рабочие дни тянулись невыносимо долго... Его сын подрастал без него. И каждый раз оставаться в столь длительной командировке становилось все сложнее и сложнее. Однако чувство долга перед страной играло первостепенное значение. Это доказывает – он настоящий патриот России, который намерен и сына воспитать как настоящего мужчину. Уже сейчас он открыто говорит с этим маленьким человеком, точь-в-точь похожим на него в детстве, как важно быть цельной личностью, заботиться о семье и своей стране, быть добрым и ответственным.

Работа научила нашего собеседника главному – выдержке, разумности, рассудительности: «Это колоссальный опыт. Я ни на секунду не жалею за предоставленную мне возможность испытать себя. Пока нахожусь в отпуске, а что будет дальше, покажет время».