Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с 1 Мая

Дорогие сургутяне!
Поздравляю Вас с первым майским праздником – Днём Весны и Труда!
Этот день символизирует единство и сплочённость всех, кто стремится к миру, стабильности, благополучию и устойчивому развитию нашей страны!
Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников: он приходится на замечательные весенние дни, которые олицетворяют собой надежды на прекрасное будущее!
Пусть эти надежды сбываются, пусть будет теплым и радостным каждый день, а новые трудовые успехи приносят нам перемены к лучшему! Пусть благополучие и счастье навсегда поселятся в каждом доме!