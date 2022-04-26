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​История и мифы

Почему нужно преподавать историю с первого класса

​История и мифы
Картина Ильи Репина, ru.wikipedia.org

Для чего первоклассникам изучать в школах историю? А зачем нам вообще нужно знать историю? Давайте рассмотрим на примерах, как «историей» можно манипулировать сознанием масс.

Лет 10 назад я посмотрел одну занятную программу на телеканале «History». Там сравнивали древнее оружие разных времен и эпох, на предмет его эффективности и защиты. В конкретно этой программе сравнивали оружие армий испанского конкистадора Эрнана Кортеса и русского царя Ивана Грозного. Сравнивали разные орудия, копья, мечи и средства защиты на практике с помощью историков и военных экспертов.

В итоге была ничья 2:2, и все решал пятый раунд, сравнение личных полководческих качеств Кортеса и Грозного. И вот тут я обалдел. Все эксперты-историки сказали примерно следующее: «Ну, вы же понимаете, Кортес – великий полководец, а Иван Грозный – просто кровавый тиран, ну какое может быть тут сравнение». И победу в этой программе присудили Кортесу. То есть еще раз акцентирую ваше внимание – это была историческая программа об оружии на тематическом канале с переводом на русский язык на нашем российском ТВ.

А теперь для справки.

Иван Грозный. За время его 50-летнего правления территория российского государства увеличилась больше чем в два раза – с 2,5 млн. до 5,4 миллионов квадратных километров. Были завоеваны сильное Казанское и Астраханское ханство, что надолго, вплоть до русско-турецких войн, устранило угрозу со стороны Азии и Востока. Благодаря этому мы до сих пор, уже семь веков живем с татарами в мире и согласии, и это после Монгольского ига. Была завоевана Сибирь (поход Ермака на Кучумское ханство).

Население Руси за эти годы увеличилось с 8 до 13 млн человек. По историческим документам за 50 лет правления Ивана Грозного было казнено 70 тыс. человек (в основном представители знати и уголовники).

Эрнан Кортес. Испанский завоеватель. Известен тем, что с небольшим, но очень хорошо вооруженным отрядом в 600 человек, вырезал 2,5 млн по сути безоружных индейцев. Уничтожив при этом остатки древнейших цивилизаций на территории современной Мексики и Гондураса. Это цивилизации Теотиуакана, Сапотеков, Майя, Ацтеков и другие.

Местные индейцы добились к тому времени потрясающих успехов в астрономии, архитектуре, медицине, земледелии и математике (считается, что они раньше всех на планете стали использовать ноль). Они создали самобытные системы письменности, их города имели водопровод и многое другое. И вот их просто уничтожил Кортес, который увидев принесенные ему дары в виде больших золотых украшений (символизировавших Солнце и Луну), решил добраться до самого золота. И вот его западные историки искренне считают великим полководцем.

А сколько российских школьников, посмотрев эту программу стали считать также? А что они сегодня знают про Ивана Грозного? Да практически всю мифологию, которую состряпали про него западные историки, тем самым отомстив за его достижения. А сколько талантливых людей выросло на этих мифах? Это, в том числе, продюсеры телеканала «Россия» с их псевдоисторическими сериалами. И кинорежиссер Павел Лунгин ,снявший фильм «Царь», и вместивший в него наверное, практически всю мифологию, за исключением «убийства сына», которого в реальной истории тоже никогда не было.

Создателем мифа об убийстве был Папский легат, высокопоставленный Римский иезуит Антоний Поссевин. А «увековечил» этот миф в истории великий русский художник Илья Репин. Как он сам писал: «Замысел этой картины родился под влиянием кровавых мартовских событий 1881 года (когда осколками бомбы, брошенной народовольцем Гриневицким, был убит царь Александр II.

Также как, не было в реальной жизни никакого отравления Моцарта талантливым композитором Сальери, учениками которого были Бетховен, Лист, Шуберт и младший сын Моцарта. Это была просто история, придуманная великим Пушкиным. А весь мир теперь именно так и считает. И не помог даже суд в 1997 году по инициативе Миланской консерватории, который вынес оправдательный приговор по делу Сальери «за отсутствием состава преступления».

История и мифы – это далеко не одно и тоже. Вот в чем главный вопрос, а вернее ответ на вопрос – зачем нам нужно знать историю. Хотя бы затем, чтобы отличать ее от мифов. А к чему это приводит, мы с вами уже убедились.


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Сегодня в 19:17, просмотров: 77, комментариев: 0

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