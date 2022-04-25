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​Хитрости перевода

Как отечественные СМИ обманывают россиян со ссылками на иностранную прессу

​Хитрости перевода
Фото pixabay.com

Свежий пример того, как работают российские государственные СМИ. Скинули мне ссылку на пост в одном очень патриотичном telegram-канале. Заголовок следующий: «Евросоюз принуждает Google вести информационную войну с Россией — The Daily Telegraph».

Далее излагается со ссылкой на авторитетную британскую газету, что Евросоюз принял закон, вынуждающий крупные платформы, типа Google, Meta (считается российскими властями экстремистской организацией), Twitter и YouTube, удалять контент, «не отвечающий официальной повестке государств».

Вообще так называемые «переводы» иностранных источников в практике российских провластных СМИ – это одна из самых популярных и удобных точек подмены информации. Ты рассказал новость, сослался на авторитетный западный источник, кто полезет что-то там перепроверять?

Ну вот я и полез. Оригинал материала The Daily Telegraph не нашел (плюс у них платная подписка), но нашел про эту же тему в The New York Times. Что выяснилось.

Во-первых, никакой закон не был принят. Есть законопроект Digital Services Act, который в ЕС вынашивается уже давно, и накануне прошли очередные консультации на эту тему, что и стало поводом для публикаций в прессе.

Во-вторых, там речь идет о том, чтобы платформы не просто активнее боролись с hate-speech, призывами к терроризму и прочими гадостями, но при этом соблюдали местные законы каждой отдельной страны ЕС. Плюс – отказаться таргетированной рекламы по параметрам этничности, религии или сексуальной ориентации получателя.

В-третьих, пока абсолютно непонятно, как ЕС собирается контролировать исполнение этого закона. У них, конечно, мощная бюрократия, но и вопрос неслабый – попробуй заниматься контролем тех мегатонн информации, которая публикуется на всех платформах во всех 27 странах Евросоюза.

И, в-четвертых, пока неизвестно, в каких параметрах этот закон будет принят, как он будет принят, как он будет работать, и даже если это вдруг случится – он вступит в силу в лучшем случае в 2023 году. Поэтому говорить, что «ЕС заставляет Google вступить в информационную войну против России» – это значит, мягко говоря, грешить против истины.

Итого. Если вы видите, что вам на российском телевидении или патриотических каналах дают информацию из иностранной прессы – знайте, что вас могут просто пытаться обмануть, подменив факты на этапе перевода. Я описал один случай, а их – сотни и, наверное, тысячи. Если вам важно, чтобы вас не обманывали – просто держите это в голове.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 56, комментариев: 0

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