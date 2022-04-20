Новая экономическая реальность делает возможную покупку «Вершины» для Сургута проще

Начался новый круг мытарств несчастного шедевра Эрика ван Эгераата в Сургуте. «Вершина» вновь выставлена на продажу, вновь цена – 550 млн рублей.

Что-то мне подсказывает – если в декабре 2021 года собственник за примерно ту же сумму продать объект не смог, то в апреле 2022 года шансы у него, мягко говоря, не выросли. Если быть точнее, то снизились шансы на исключительно бизнес-сделку, когда «Вершину» покупает некий инвестор, чтобы использовать ее в коммерческих целях как торгово-развлекательный центр.

Причины понятны. Я не представляю себе, какой гениальный план может быть у инвестора, чтобы он выкупил здание и успешно перезагрузил его в качестве ТРЦ в нынешних реалиях. В окружении других ТРЦ, которые страдают от ухода больших брендов, поломанных логистических цепочек, снижения потребительского спроса из-за банального обеднения людей и многого другого.

То есть – надо полагать, что выкуп этого здания для коммерческого использования маловероятен. Что остается? Явно ведь Сургутнефтегаз (равно как и любая другая крупная компания) не захочет его купить для каких-то своих нужд. Остается власть, которая: а) на региональном уровне все еще достаточно богата с точки зрения бюджета, чтобы позволить себе такую покупку; б) может адаптировать объект и использовать его в социальных и культурных целях.

Конечно, качественно переоборудовать «Вершину» без доступа к западным технологиям будет сложнее, но это компенсируется тем, что выкупить ее можно с бОльшей выгодой для казны, чем полтора месяца назад.

В общем, дело – за политической волей и кадрами, которые смогли бы взять на себя этот мега-проект. А потребность в культуре у нас будет только расти – нужно заполнять лакуны, возникающие от ухода некоторых западных онлайн- и оффлайн развлекателей. Поле – непаханое.