То, что Россия не производит даже гвоздей – это совершенно нормально, пока она включена в глобальный мир

На днях вся Россия вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко удивилась тому факту, что в нашей стране не производятся гвозди. «Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт), догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», – публично заявила главный сенатор России.

Как ни парадоксально это будет звучать, но – отсутствие производства гвоздей в отдельно взятой, пусть даже и очень большой стране, – это нормально. Мы живем в глобальном мире, где каждая страна – как отдельный цех на большой фабрике, занимается производством чего-то своего.

Свежий пример – вот мы в России сокрушаемся, что даже не можем произвести своего самолета. Но при этом не учитываем один факт – НИКТО на планете не может произвести своего самолета. Отсеки сегодня от международной кооперации США – и они точно так же останутся без самолетов, как это грозит России сегодня.

И эта ситуация – правильная и хорошая. Разные производители из разных стран налаживают свою работу и создают конкурентоспособную продукцию. Если они еще и кооперируются – то могут в итоге выдавать наилучший результат по соотношению цены и качества. Будь то самолеты, машины, компьютеры или гвозди.

Вставать в позу, мол, мы тут сами с усами и все у себя произведем – можно. Но это приведет к повышенным издержкам, и итоговый продукт, вероятнее всего, окажется хуже в качестве и выше в цене, чем его пропавшие недавно аналоги. Это если вообще получится его сделать.

Так отсутствие в королевстве собственноручно произведенного гвоздя – не проблема от слова «совсем». Проблема – быть включенным в глобальный мир и большие производственные и логистические цепочки, а затем на большой скорости выпасть из оных.