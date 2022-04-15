Сургуту нужно развивать красивый и качественный общепит в парках

Что поделаешь, мы, люди, любим поесть. Особенно, когда отдыхаем. Сидим ли мы дома перед телевизором, в кинотеатре или даже на стадионе, в руках у нас часто оказываться чипсы, попкорн или даже сосиска в тесте. Не являются исключением и места рекреации – парки и скверы.

Общепит в общественных пространствах давно уже стал отдельной индустрией с целым набором различным форматов от фешенебельных ресторанов до лотков с мороженным, которые, в свою очередь, предлагают от полноценных обедов до лакомств на ходу. Поэтому развитие современных пространств трудно представить без комплексного подхода в удовлетворении потребностей отдыхающих в желании перекусить.

За последние несколько лет в Сургуте появляются новые общественные пространства и переформатируют старые. Цивилизация с трудом, но все-таки проникает и в наши парки и скверы. Решаются ряд давно назревших проблем. В том числе, наконец, появившиеся теплые туалеты.

А вот с общепитом беда. И если в случае с парком «За Саймой» хотя бы в проекте предусмотрен целый ряд «кафешек» (пока, правда, не совсем понятно, как это все будет реализовываться), то в реновации парка «Кедровый лог» вообще не предусмотрены объекты питания. В настоящее время администрация объявила аукцион на аренду единственного коммерческого места в «Кедровом логу» площадью всего 12 квадратных метров. Понятно, что для такого громадного парка с несколькими входами этот ларечек – капля в море.

Ну, а «свято место пусто не бывает». Пока власти раскачиваются, мелкий бизнес спешит предоставить несанкционированные и нецивилизованные услуги прогуливающемуся населению, захламляя пространство.

Было бы неплохо, если бы соответствующие структуры администрации Сургута обратили внимание на вышеозначенную проблему. Подошли комплексно к удовлетворению потребностей отдыхающих «заморить червячка» во время прогулок. Тем более, что велосипед изобретать не нужно – на рынке работает достаточно компаний, готовых «под ключ» рассчитать потребности конкретной территории и предложить исчерпывающий перечень форматов для обеспечения потребностей данного парка.

Кроме того, в Сургуте катастрофически не хватает красивых открытых веранд. Я лично могу вспомнить только одно место – это «Кофеин» в здании СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа, где можно летом посидеть с десертом и чашечкой кофе на свежем воздухе в окружении березовой рощи. И вот как раз территории сургутских парков – прекрасное место, где летом сургутяне могут полакомится на свежем воздухе и в приятном естественном антураже.