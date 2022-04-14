Как публика Сургутской филармонии встретила Екатерину Мечетину

Совершенно нетрудно догадаться, кто из многочисленных слушателей концерта Екатерины Мечетиной являются самыми преданными её фанатами. Как, впрочем, очевиден и ответ на вопрос, почему самыми первыми в Большом зале раскупаются билеты с левой стороны партера. «Руки! Нам, пожалуйста, места, где хорошо видны руки!» - просят в кассе покупатели. Вот уже 10 лет педагоги и учащиеся музыкальных школ, музколледжа, детских школ искусств Сургута и Сургутского района, а также соседнего Нефтеюганска ждут сольное выступление президента и музы Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» Екатерины Мечетиной. Эдакий мастер-класс столичного уровня с доставкой на дом.

Кстати: Концерт Екатерины Мечетиной состоялся в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

У студентки второго курса Сургутского музыкального колледжа Динары Бакижановой в социальных сетях указан статус говорящий: «Надо заниматься». Сколько же надо заниматься часов, дней, лет, чтобы достичь уровня мастерства заслуженной артистки России, солистки Московской филармонии Мечетиной? Об этом Динара и её сокурсницы могли спросить лично Екатерину после концерта, когда брали автограф. Но при встрече с кумиром от робости только сфотографировались — вот он, наглядный ориентир.

«Это такой ощутимый душевный подъём перед экзаменами, мощный пример того, к чему мы можем стремиться в учёбе. Надо ещё больше заниматься…» — резюмируют юные пианистки. Каждый год девушки ждут «Зелёный шум» как праздник весны, торжество музыки и эмоциональный подъём. Билеты на концерты фестиваля яркие представители культурной молодёжи купили по «Пушкинской карте». Поделились, что даже увеличенного номинала им, будущим музыкантам, на весь год хватает едва ли — так много мероприятий нужно посетить!

Десять студентов старших курсов колледжа, которые ещё вчера были такими же внимательными слушателями «Зелёного шума», на этот раз уже «шумят» на сцене, в числе музыкантов Сургутского симфонического оркестра. Молодёжный фестиваль — это отличная площадка для практики перед поступлением сургутских альтисток и скрипачек в консерваторию. Сложнейшая программа: сразу два концерта для фортепиано с оркестром: предвестник джаза — концерт Равеля и совсем уже импровизации XX века Гершвина. И снова успех. Ярчайшее событие для юбилейного фестиваля, быть причастным к которому так важно на старте музыкальной карьеры. Настроение праздника, несомненно, передалось залу, горячо благодарившего артистов бурными овациями.