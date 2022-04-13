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​Мы почти 20 лет строили Болонскую систему университетов. Что теперь с ней делать?

Россия давно перешла к бакалаврам и магистрам – стоит ли теперь возвращаться к специалитету

​Мы почти 20 лет строили Болонскую систему университетов. Что теперь с ней делать?
Фото pixabay.com

Болонская система образования (бакалавриат, магистратура и докторантура) появилась в 1998 году. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Соглашение было подписано в Болонском университете, отсюда и название. Основная идея была в том, что стандарты обучения должны быть одинаковы во всех вузах мира, а дипломы унифицированы и признаны странами-участницами договора. Как видим этого до сих пор не произошло.

Я начала работать в вузе в 1998 году, учила специалистов, а потом начали ломать прежнюю систему, утверждались новые учебные планы, которые урезали программу пятилетнего образования до четырех лет, сокращение часов по предметам тогда произошло колоссальное. И всем стало ясно, что учить как раньше никто не сможет, это просто невозможно. Преподавателям пришлось сократить материал, студентам учиться самостоятельно.

Дальше – больше… Бакалавриат – первая ступень высшего образования, магистратура – вторая. НО – обучаться в магистратуре возможно по другой специальности. Как так? Никто не понимал. Мы не понимали, как вести занятия в магистратуре, если у человека нет базового бакалавриата по специальности. И вот на выходе мы имеем магистра юриспруденции, который совершенно не знает азы права… Все это привело к низкому уровню высшего образования.

Если мы просто выйдем из Болонского процесса, наверно ничего особенного не произойдет, но если мы начнем вновь ломать систему образования, то, боюсь, что ни к чему хорошему это не приведет. Проблема не столько в самой системе, а в том, как она у нас реализуется. Что мешает сделать образование последовательным, внедрять практику, расширять возможности трудоустройства выпускников и повышать квалификацию преподавателей. Научные кадры – слабое звено системы, их просто нет, сейчас это непрестижно и малооплачиваемо.

На мой взгляд, любые шаги в этом направлении должны быть продуманы – сломать ведь очень легко, но вот построить на этом что-то достойное, намного сложнее.


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Сегодня в 21:37, просмотров: 49, комментариев: 0

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