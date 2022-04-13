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Затяните свои пояса

​Это очень цинично, когда человек, который точно не будет питаться продуктами дешевых брендов, советует пересмотреть свои траты

Затяните свои пояса
Фото: pixabay.com

Заметила такую неприятную тенденцию: всякий раз, когда простой народ жалуется на подорожание продуктов, некоторые власть имущие предлагают перейти на более дешевый и отечественный товар с дорогих зарубежных. Мол, российские макарошки «всегда стоят одинаково». Кушайте, мол, не обляпайтесь.

Ради интереса сама сходила в магазин и поспрашивала своих друзей. Макаронные изделия местных марок подорожали, в среднем, рублей на 10-15. Об этом также говорят и данные Росстата.

Можно долго говорить о том, что сейчас наступили тяжелые времена и пора затянуть пояса потуже, сделать выбор в пользу бюджетных товаров, но как мне кажется, это очень цинично, когда человек, который точно не будет питаться продуктами брендов «Красная цена» или «Каждый день», советует пересмотреть свои траты.

Может быть, пора стать ближе к народу и показать положительный пример тотального импортозамещения? Составьте себе меню из дешевой еды. Надеюсь, после этого у вас отпадет желание давать такие советы и лезть в чужой карман.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 185, комментариев: 0

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