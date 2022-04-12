В музее космонавтики в Калуге представлено оружие для «звёздных войн»

Те, кто давно уже не был в калужском музее космонавтики или не был в нем вовсе, будут приятно удивлены.

В 2021 году было завершено строительство второй очереди музея. Это новое современное здание площадью 12,5 тысячи квадратных метров, что почти в четыре раза превышает ранее существовавшие музейные территории. Площадь экспозиции выросла в пять раз. Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем. Между собой корпуса соединил подземный переход.

Новое современное трехэтажное сооружение из стекла и металла высотой 20,5 метра «вписано» в склон береговой линии со сложным рельефом. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля (2,5 тысяч кв. метров), площадка солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помещений верхнего уровня, а также благоустроенная территория для посетителей музея и горожан. С крыши и открытого пандуса на главном фасаде открывается красивый вид на Яченское водохранилище.

Но начинается, экспозиция, как водится, с известного русского мыслителя Константина Циолковского и его макета ракеты. И как может быть иначе, если именно он обосновал возможность полетов человека в космос и долгое время жил в Калуге.

Центральное место в новом музейном комплексе занимает экспозиция «Ракеты. Корабли. Люди». Это более 500 объектов, рассказывающих о ключевых программах освоения космоса, в том числе оригинальные образцы ракетно-космической техники. Дополняет тему видео-контент, демонстрация которого выведена на уникальный 80-метровый экран. На нем, кстати, можно увидеть фигуру самого Циолковского, парящую в невесомости.

В экспозиции представлены реальные спускаемые аппараты, побывавшие в безвоздушном пространстве – «Восток-5» и «Союз-34». В этих маленьких капсулах космонавты возвращаются на Землю. А вот представление о реальном размере космических кораблей и орбитальных станций дают их модели в натуральную величину. Даже космические двигатели имеют высоту, сопоставимую с ростом человека.

Кстати, один из представленных в музее макетов – наземной станции «Орбита», до боли знаком всем сургутянам. Трансляция телевизионного сигнала по территории страны – это тоже функция орбитальных спутников.

Один из стендов музея посвящен лунной программе. Здесь можно увидеть советский луноход и форму астронавтов НАСА, побывавших на Луне. В музее нисколько не сомневаются в том, что американцы действительно побывали на спутнике Земли. Тогда, в конце 1960-х годов за историческим полетом американских астронавтов следила советская космическая разведка. Радиоперехват подтвердил – видеотрансляция в прямом эфире действительно ведется с поверхности Луны. Доклад разведки в ЦК КПСС поставил на советской лунной программе крест: быть вторыми на Луне не имело смысла.

А вот в чем мы действительно могли американцев опередить, так это в программе «звездных войн». В экспозиции музея представлен образец советской космической пушки «Щит-1». Пробные стрельбы на орбите были осуществлены в 1974 году. К сожалению, в экспозиции можно увидеть только модель, поскольку опытный образец сгорел в атмосфере.

Немало интересного в музее можно узнать и о повседневном быте космонавтов, увидеть образцы продуктов из космического меню. Кстати, знаменитые космические тюбики с едой производятся исключительно для туристов. Космонавты на орбите пользуются пакетами с сублимированной пищей, в которые при приготовлении добавляют воду. И вкусовые предпочтения в космосе тоже меняются.

Остается добавить, что для посетителей созданы специальные интерактивные зоны: 3D-кинотеатр, интерактивный образовательный центр, научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов космического полета, обсерватория, мультимедийный комплекс «Интерактивная планета».