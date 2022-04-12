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​Меры поддержки бизнеса – они у всех разные…

О некоторых нюансах мер поддержки бизнеса, принятых в Югре

​Меры поддержки бизнеса – они у всех разные…
Фото pixabay.com

Правительство Югры 8 апреля на своем заседании утвердило новые меры поддержки для предпринимателей в условиях антисанкций. Я бы и порадовалась, но … Опять есть «но».

Что же приняли, спросите? Отвечаю – снижение арендной платы за государственное имущество, в том числе и землю. Не спешите радоваться. Если в первоначальной редакции проекта постановления снижение арендной платы предлагалось в 10 раз (предлагали установить коэффициент 0,1), на весь 2022 год, применять в беззаявительном порядке, то потом сочли это чрезмерной халявой, и теперь постановление выглядит так – ареднная плата за госимущество, включая землю государственную и неразграниченную, снижается на 50 процентов с 1 апреля по 30 сентября 2022 года. Департамент госимущества должен уведомить гос учреждения, органы МСУ и получателей поддержки.

Надо ли писать заявление на применение льготы – осталось неясным… Судя по тексту – нет, арендодатели должны сами направить уведомления арендаторам, ведь нигде не указано о необходимости подать заявление на применение льготы. Но, уважаемые арендаторы, когда будете вносить очередной платеж, уточните – нужно ли писать заявление или достаточно оплатить 50 процентов начисленной арендной платы.

Кстати, напомню – для субъектов малого и среднего предпринимательства для расчета арендной платы за землю применяется коэффициент 0,5. Но этот коэффициент носит заявительный характер. Не забывайте подать заявление и снизить размер своих платежей.

Ну и еще ремарка о скорости принятия мер поддержки. Федеральный закон, позволяющий регионам и муниципалитетам снизить арендную плату за землю и имущество до 1 рубля (!) принят 14.03.2022. Правительство Югры свое постановление приняло 8 апреля. Текст проекта можно посмотреть здесь.

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Сегодня в 12:18, просмотров: 80, комментариев: 0

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