В России зреет большая проблема с авиацией

Многие задаются вопросом, что будет с авиационной индустрией в России после введенных западом санкций.

9 апреля правительство России объявило о снятии ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты в 52 страны, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР, Танзанию, Турцию, Тунис, Таиланд и другие государства. Ранее ограничения были сняты для полетов в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Катар, ОАЭ, Мексику, Кубу и др.

Однако основным препятствием для поездок во все эти страны сейчас является не коронавирус. Российские авиакомпании из-за санкций лишены возможности летать за границу на имеющихся в их парках самолетах.

Санкции, которые затронули авиаперевозки в РФ после 24 февраля 2022 г.:

1. Закрытие воздушного пространства рядом стран для самолетов российских авиакомпаний, включая бизнес-джеты, принадлежащие гражданам России.

Всего 37 стран 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из России. Это все государства ЕС, а также: Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория и Швейцария. В ответ Россия ввела запрет на полеты для авиакомпаний из всех этих стран.

Запрет на полеты означает, что российские авиакомпании не могут пересекать воздушное пространство упомянутых стран, и, например, чтобы отвезти пассажиров из России на Кубу или в Доминикану необходимо использовать четырехдвигательные самолеты Boeing 747-400, которые есть в распоряжении только у авиакомпании «Россия». Время полета из Москвы в Калининград увеличилось на 1 час, так как самолетам приходится огибать воздушное пространство прибалтийских государств, чтобы добраться до западного российского анклава.

2. Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Honeywell и другие западные авиационные компании приостановили поставки самолетов, запчастей, техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний.

3. Власти Евросоюза и США приняли решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания. Полный запрет распространяется не только на новые, но и старые контракты, что означает уход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus и Boeing. Все лизингодатели должны были до 28 марта расторгнуть действующие контракты с российскими эксплуатантами. Так как самолеты не были возвращены в указанный срок, авиационные власти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA) аннулировали сертификаты летной годности самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям и физическим лицам. На Бермудский и Ирландский регистры приходилось более 750 всех самолетов, эксплуатируемых в России до 24 февраля. И после этого по всему миру было арестовано 90 российских самолетов, которые находились за пределами России.

Невероятный случай произошел 2 марта с самолетом А321 «Аэрофлота» с регистрационным номером VP-BXT в международном аэропорту Каира. По пути в Египет BCAA аннулировала его сертификат летной годности по требованию владельца, ирландской лизинговой компании SMBC Aviation Capital. Поэтому предполагалось, что по прибытии в египетский аэропорт А321 будет конфискован у «Аэрофлота». Чего не ожидал владелец самолета, так это того, что экипаж решится улететь на нем глубокой ночью, без сертификата летной годности и страховки, в Москву, тем самым спасая самолет от конфискации.

В ответ на действия так называемых «недружественных стран» на основании подписанного президентом закона о мерах поддержки гражданской авиации в условиях санкций, российские авиакомпании перевели в реестр Росавиации почти 800 иностранных самолетов, находящихся в лизинге.

Большая часть самолетов у российских перевозчиков – иностранные, в основном Boeing и Airbus. По данным консалтингового агентства IBA, только на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков и еще 34 самолета в IAA.

Лизинг – наиболее удобный способ для авиакомпаний эксплуатировать самолеты, не прибегая к их покупке. Самым крупным лизингодателем на российском рынке авиаперевозок является ирландская AerCap, на долю которой приходится 151 самолет в оперировании у 16 российских авиакомпаний.

S7 Airlines является основным ее клиентом с 44 самолетами (22 семейства A320, 5 Boeing 737-800 и 17 Embraer E170). Далее следует «Уральские авиалинии» с 21 самолетом семейства А320. AerCap уже предъявила страховые претензии за самолеты, оставшиеся в России после расторжения договоров лизинга. Страховой иск подан на сумму $3,5 млрд.

Впрочем, на западе тоже умеют считать деньги и стараются соблюдать законы. Так, ЕC принял поправки в ранее введенные ограничения, разрешающие выкупать российским авиакомпаниям самолеты, находящиеся в финансовом лизинге, после уплаты всех арендных платежей. Соответствующие изменения в регламенты содержатся в пятом пакете антироссийских санкций, принятом Еврокомиссией 8 апреля. Изменения снимают запрет лизингодателям исполнять контракты с российскими контрагентами по финансовому лизингу самолетов, которые были подписаны до 26 февраля 2022 г. Данных о точном количестве самолетов в финансовом лизинге у российских авиакомпаний в открытых источниках нет.

У S7 Airlines и «Уральских авиалиний» все самолеты находятся в операционном лизинге, и принятые в ЕС поправки их не коснутся. Весь парк в финансовом лизинге или собственности сейчас только у «Ютэйр» – 56 самолетов.

Под самые жесткие ограничения со стороны США попали «Аэрофлот», Azur Air и «Ютэйр». Министерство торговли США приняло в отношении них меры, заявив, что эти три российские авиакомпании «нарушили американский экспортный контроль, введенный после вторжения России в Украину».

Юристы допускают, что арестовать за рубежом смогут и Superjet, так как их эксплуатанты по условиям санкций не вернули свои Boeing и Airbus иностранным собственникам до 28 марта.

Red Wings ради сохранения десяти RRJ95 хочет вернуть лизингодателям все восемь Airbus 320, и вышла на правительственную комиссию за подобным разрешением. Но для крупнейшего эксплуатанта российских самолетов — «России» с 68 суперджетами — это невозможно, поскольку тогда самолеты пришлось бы возвращать всей группе «Аэрофлот». В лучшем положении находится ростовская авиакомпания «Азимут» с монофлотом из пятнадцати RRJ95.

4. Невозможность проведения каких-либо платежей для авиакомпаний в долларах и евро.

Как российские власти планируют выходить из сложившейся ситуации?

Росавиация выдает разрешения на вылет заграницу российским бортам в страны, с которыми достигнуты «хотя бы минимальные гарантии сохранности судна», например, Таджикистан, Узбекистан или Шри-Ланку.

Red Wings собирается летать из московского аэропорта Домодедово в Стамбул транзитом через Сочи или Минеральные Воды на лайнерах RRJ95, «Азимут» – также в Стамбул, но из Ростова-на-Дону. Но главная проблема для суперджетов может возникнуть при отказе двигателей уже в ближайшее время, так как PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, из-за санкций прекратила их техобслуживание и ремонт, а запасных двигателей в России не более десяти на весь флот из 150 летающих самолетов.

ОАК объявила о своих планах по наращиванию производства самолетов МС-21. Так, к 2025 г. будет выпускаться до 36 машин, после – до 72. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. По его словам, намеченный график был выстроен после консультаций с представителями авиационных властей и отрасли: Росавиацией, Минтрансом и авиакомпаниями. При этом в ОАК отметили, что сейчас МС-21 состоит из российских комплектующих на 50 процентов.

Импортозамещение на 100 процентов необходимо наладить в максимально сжатые сроки. В мировой практике самолеты обычно создаются в кооперации с предприятиями из разных стран, однако ОАК придется решать этот вопрос самостоятельно. Главная проблема для МС-21 – это американские двигателями Pratt & Whitney, которые должны быть замещены на отечественные ПД-14, проходящие сейчас сертификационные испытания. Первый серийный МС-21 поступит в авиакомпанию «Россия» не ранее 4 квартала 2024 г.

В последнее время много разговоров ведется о реанимации производства Ту-214. Но последний серийный пассажирский самолет Ту-214, собранный на Казанском авиазаводе, был передан в авиакомпанию в далеком 2011 г. После этого масштабы производства самолета сократились до одного в год – по заказам Министерства обороны РФ или для правительственного летного отряда. Почему идея реанимации серийного производства Ту-214 вызывает определенный скепсис? Самолет морально устарел и требует модернизации систем в связи с тем, что некоторые компании, участвовавшие в его создании, прекратили существование. Может, лучше не распылять средства, но сосредоточиться на МС-21?

Бывший гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил о том, что себестоимость полетов в рублях вырастет вдвое. Поэтому рост цен в два раза, по его словам, – «еще не потолок». И это уже подтверждается в реальности. За месяц билеты на полеты внутри России подорожали почти на четверть, а заграницу — на 127 процентов из-за отмены рейсов и желания уехать у многих наших сограждан.

Калмыков сказал, что если раньше авиакомпании совершали некоторые рейсы ниже себестоимости, так как им надо было «отбить лизинг и топливо» в условиях конкуренции, то теперь такой задачи нет. Также на стоимость билетов будет влиять подорожание логистики из-за покупки запчастей по «обходным каналам», поэтому «лоукоста в такой ситуации быть не может».

Какие авиакомпании летают в Россию? Еще в начале марта россияне могли использовать для перелетов за рубеж более 20 иностранных авиакомпаний, сейчас их осталось 18: Turkish Airlines, венесуэльская Conviasa, Air Serbia, Egypt Air, израильская El Al, Uzbekistan Airways, Emirates, flydubai, Etihad, Qatar Airways и несколько компаний, представляющих ЕАЭС.

Такие авиакомпании, как Royal Air Maroc, Singapore Airlines, Vietnam Airlines, Air Astana, AZAL, Ethiopian Airlines, Buta Airways, Air India временно перестали выполнять рейсы в Россию из-за проблем со страхованием своих самолетов. Китайские же авиакомпании пока не летают в Россию по причине очередной волны эпидемии коронавируса в Китае.

Вывод? Если ситуация вокруг Украины не разрешится в ближайшее время, нам придется, как минимум, на три года перенестись в период позднего СССР, когда самолеты летали только внутри страны, сервис по обслуживанию пассажиров отличался особым «качеством», а позволить себе купить билет могли только обеспеченные граждане.