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​Весна приходит, но городская действительность удручает – на улице или каток, или грязь

Неужели действительно нельзя качественно убирать снег в Сургуте

​Весна приходит, но городская действительность удручает – на улице или каток, или грязь
Фото автора

Весна, природа оживает. Сбрасывает снежные оковы. Настроение должно подниматься. Все настроение заканчивается в момент выхода с подъезда. Действительность удручает. Вышел – и тут оказался на катке. Свежезалитый лед сверкает, как только отмытое окно. Если не умеешь стоять на коньках – не беда. Нет такой обуви, которая не скользит.

И вот, семеня мелкими шажками, вспоминая навыки передвижения по скользкому льду, почти выкатываешься на тротуар. А там... Снег, вода, болотная зыбь. Один неверный шаг – и ты промочил ноги. Это только вышел из дому. Можно надеть резиновые сапоги, но погода еще не та. Можно ноги застудить и заболеть. Получается – и так нехорошо, и так не лучше.

Проблема родилась и возникла не сегодня и не вчера, она была и будет всегда. Если все оставить как есть. Как говорят всякие деятели: принять и отпустить. Таким правилам, видимо, следуют ответственные за уборку и чистоту города. Не все горожане придвигаются на персональном авто. Очень многие, на «одиннадцатом» транспорте. Проще говоря пешком.

Многие сейчас наблюдают картину: мамочки с колясками, аки тягачи, толкают впереди себя по снежно-водяной каше коляски с ребенком, идя кто в больницу, кто в магазин, иные просто «дышат» свежим воздухом. Пенсионеры (вспомнив детство) скачут, как лягушки, не с кочки на кочку – с одного более-менее сухого места на другое. А кто не может – идут напропалую. Бабки снежной каши не боятся. И только школьникам не почем. Они бегут, играют, догоняют друг – друга, или просто придут по лужам. Мамы будут рады, встречая чадо с ног до головы все мокрое и грязное. Закинут в стирку, завтра повторится все вновь.

Мы принимаем и отпускаем весь весенний круговорот. Некоторые возмущаются. Другие молчат. Чиновники грозные слова говорят, обещают все исправить. Но колесо Сансары возвращает все на круги своя. Не давая забывать, что жизнь есть страдание. Есть причина страдания. Не забывая, что скоро все закончится, растает.

Как ни странно, есть еще путь к прекращению страдания. Он нем все забывают. Забывают те, кто нанимает подрядную организацию для уборки тротуаров и пешеходных зон. Непосредственные исполнители подряда. Деньги из бюджета получать никто не забывает. Странно. Нам половину зимы рассказывали, что подрядчики не вошли в ритм.

Так, может, их пора менять? Или, если деньги не из «своего» кармана – и так сойдет?! Разве нельзя утром рано запустить трактора и хотя бы смести, что можно, то и убрать? До того, как горожане пойдут на работу...

Одно радует, скоро снег сойдет, весну не остановить. И все забудется до осени.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 42, комментариев: 0

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