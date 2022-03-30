У россиян сложились радужные ожидания от будущего. А что, если они не сбудутся?

Очень интересные данные опубликовал ФОМ. Посмотрите на этот график:

С 19 до 33 процентов выросло количество тех, кто считает, что в ближайшие полгода-год жизнь в стране станет лучше. Ближайший подобный оптимизм россияне показывали в феврале 2018 года – на пике президентской кампании, когда пропаганда рисовала народу великолепное будущее в рамках четвертого срока – 26 процентов. В следующий раз подъем случился в июле 2020 года – после голосования по изменениям в Конституции. И вот сейчас.

Нет, возможно, играет эффект частичной «низкой базы» – все-таки опрос прошел 13 марта, когда многие уже почувствовали неладное, хотя мы еще даже примерно не ощутили всю глубину экономических последствий минувшего месяца.

Покажу еще один график:

Какой-то невероятный оптимизм. Почти половина считает, что если уж даже в ближайшие полгода-год мы не рванем вверх, то через три-пять лет рванем точно. При этом падают доли и пессимистов, и неопределившихся.

По всей видимости, мы наблюдаем эффект не только «объединения вокруг флага», характерное для подобных исторических событий, но и отличную работу госпропаганды, которая сулит россиянам и победу, и потребительскую уверенность типа «мы все импортозаместим». Я сейчас не буду сам ничего прогнозировать, дам вам только ссылку на одного из лучших экспертов-экономистов современной России – Наталью Зубаревич, которая прочитала очень подробную лекцию на тему наших перспектив. Послушайте обязательно хотя бы ее монолог.

Так вот, осмелюсь предположить лишь одно: когда у народа сложились большие и светлые ожидания от будущего, каких не было никогда чуть ли не с 2014 года с его волшебным Крымом, разочарование и контакт с неумолимой и очень суровой реальностью (если это случится) может оказаться тяжелым. Главный вопрос в том, кто в конечном счете понесет за это ответственность.