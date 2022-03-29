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​Страны G7 не хотят покупать российский газ за рубли, а Россия не хочет продавать его иначе. Что будет

Продажа газа западу за рубли – как это может случиться и к чему может привести

​Страны G7 не хотят покупать российский газ за рубли, а Россия не хочет продавать его иначе. Что будет
Фото pixabay.com

Россия выдвинула замечательную инициативу по поводу расчетов за газ в рублях. Теперь осталось дождаться, чтобы и вторая сторона – те, кто должны платить – прониклась этой идеей. Пока энтузиазма и единства в этом вопросе нет.

Несмотря на риски нового экономического кризиса, страны G7 не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По мнению членов Большой семерки, позиция, занимаемая Москвой, является односторонним нарушением контрактов. В Группе семи подчеркнули, что заключенные ранее соглашения действуют; вовлеченные предприятия будут их придерживаться.

По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, подобная позиция G7 «однозначно приведет к прекращению поставок газа». По его словам, у иностранных государств достаточно возможностей для приобретения рублей, «на любой бирже можно это сделать моментально».

Таким образом, Запад не торопится говорить «мяу». Россия жестко настаивает.

Песков вообще заявил, что бесплатно мы никому и ничего поставлять не будем. Подоплека понятна: доллары и евро, вырученные за поставленный газ, крайне легко арестовать. Вполне может получиться и правда «веселая» картинка: поставили товар, деньги получили, деньги арестовали. По факту – бесплатная поставка. Шикарный бизнес, однако.

Кто сдастся первым? Учитывая тот факт, что президент России до 31 марта 2022 года поручил правительству, Центробанку и Газпрому доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли, ответ на этот вопрос мы, вероятно, узнаем уже в ближайшее время. Сроки поджимают.

Основная проблема заключается в том, что альтернатив российскому сырью не так много. Поставки СПГ из США ограничены. Экспорт топлива из стран Ближнего Востока, Азии, а также Австралии главным образом идет на азиатский рынок.

Что дальше? Сообщения о том, что Газпром заказал часть мощности прокачки по трубопроводу Ямал-Европа для транзита через Польшу, внушают оптимизм. Компания забронировала мощности этого газопровода впервые с 15 марта. В этот раз выкупила всего чуть больше двух процентов предложения.

Есть ли выход? Скорее всего, да. В случае, если европейцы будут покупать газ за рубли, но не у России напрямую, а через посредников. В такой ситуации и политес будет соблюден, и поставки (фактически за рубли) начнутся. Осталось понять, кто выступит таким посредником. Ведь с вероятностью 80 процентов такой посредник «огребет» американские санкции.

Когда сие свершится? Полагаю, несмотря на возможные санкции, все произойдет достаточно скоро. Убежден, что кулуарные переговоры на эту тему или идут уже, или вот-вот начнутся.

О рубле. Если подобное произойдет, и поставки газа в обмен на рубли (в том или ином виде) начнутся, не исключу возврата курса национальной валюты на 80-е уровни.

Впрочем, наш западный сосед (имею в виду Украину), покупает российский газ через посредников не первый год. Опыт имеется; думаю, с удовольствием поделятся.

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Сегодня в 10:28, просмотров: 147, комментариев: 0

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