​Россиянам хотят разрешить устраиваться на вторую работу, не покидая первой

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект постановления правительства «Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2022 году».

Предлагается ввести новую норму до 31 декабря 2022 года, позволяющую работникам трудоустраиваться к еще одному работодателю, не прерывая трудовой договор на основном месте работы без привлечения частного агентства занятости, т.е. такие отношения не подпадут под регулирование главы 53.1 ТК РФ.

Это будет возможно, если работодатель введет простой или переведет работников на неполный рабочий день.

В этом случае – трудовой договор работника на основном месте работы при обоюдном согласии работника и работодателя приостанавливается. Трудовые отношения на этот период на новом месте работы работника будут оформлены в виде срочного трудового договора, который может быть продлен по соглашению сторон.

Координировать процесс временного перехода работника от одного к другому работодателю будут государственные центры занятости в регионах, поскольку у них есть вся необходимая информация: работодатели обязаны их информировать о введении простоя или неполного рабочего времени, а также об имеющихся у них вакансиях.

Опять временный порядок, но уже по другому вопросу (совсем недавно сыр-бор был с введением нерабочих оплачиваемых дней, теперь это). Видимо Минтруд будет снова давать разъяснения, скучать не приходится…